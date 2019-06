Maradona | Sueño Bendito il cast della serie Amazon sull' ex calciatore del Napoli

Maradona : Sueno Bendito - il cast della serie dedicata al campione argentino : Tre attori diversi per tre momenti differenti della sua vita: Maradona: Sueno Bendito svela il suo cast. La serie originale di Amazon per seguire i trionfi e le sfide del calciatore argentino che ha giocato anche in Italia si è affidato a tre attori Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax). Si tratta di una produzione estremamente ambiziosa che viene girata in quattro differenti nazioni ...