Maltempo Sicilia | nel ddl pesca il fondo di solidarietà per le imprese colpite dai

Maltempo Sicilia : vento forte blocca diversi collegamenti marittimi : La bassa pressione in azione sull'Italia sta portando intensi venti dai quadranti meridionali al Sud e sull'area del medio-basso Tirreno. Disagi vengono registrati ai trasporti marittimi della...

Maltempo : allerta gialla domani in Sicilia - attesi temporali e venti di burrasca : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Dopo una 'tregua' di qualche giorno torna il Maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per venti di burrasca su tutta la Sicilia per la giornata di domani. Attese precipitazion

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : weekend di Maltempo con temporali da Nord a Sud - domani forti venti tra Sicilia e Calabria : Anche l’ultimo weekend di maggio sarà contrassegnato dal maltempo sull’Italia, a conferma dell’anomalia del mese sul nostro Paese in questo 2019. Oggi, sabato 25 maggio, i temporali si concentreranno principalmente al Centro-Nord, mentre al Sud ci saranno piogge o rovesci sparsi. domani, invece, i temporali si estenderanno anche alle regioni meridionali e saranno accompagnati anche da forti raffiche di burrasca tra Sicilia e Calabria. Ecco le ...

Meteo Sicilia - torna il Maltempo : pioggia da Palermo a Ragusa : Nuova ondata di maltempo in Sicilia. Una circolazione di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo porterà pioggia e aria fredda

Meteo - forte Maltempo nel weekend : ciclone tra Sardegna e Sicilia - violenti temporali da Nord a Sud [MAPPE] : Meteo – Scatta una nuova allerta per il maltempo che colpirà tutt’Italia, ancora una volta nel weekend: sembra ormai una maledizione, ma è dall’inizio di questa primavera che ogni fine settimana viene compromesso da piogge e temporali, a volte anche intensi. E non farà eccezione neanche l’ultimo weekend di maggio e della primavera Meteorologica 2019: il maltempo risalirà dal Maghreb e investirà sin dalla giornata di ...

Maltempo Sicilia : detriti sulla carreggiata - SS185 provvisoriamente chiusa : La strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” e’ provvisoriamente chiusa a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, per la presenza di detriti al km 19,700. Sul posto si trova il personale dell’Anas. Prima della riapertura alla circolazione si stanno verificando le condizioni del costone a monte della Statale. L'articolo Maltempo Sicilia: detriti sulla carreggiata, SS185 provvisoriamente chiusa sembra essere il primo su ...

Maltempo Sicilia : violento temporale su Catania - interventi dei pompieri : Per causa del violento temporale che si e’ abbattuto su Catania i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 20 interventi di soccorso. In particolare per allagamenti di garage e cantinati, strade allagate, persone bloccate in auto in panne e distacco di intonaci dovuti ad infiltrazioni d’acqua. Una decina gli interventi ancora in corso. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia, Biancavilla e a Catania in particolare il ...

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'colpiti frutta - grano - vigneti - danni per oltre 100mila euro' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - frutta, grano, vigneti. La Coldiretti Sicilia procede alla conta dei danni causati dall'ondata di Maltempo fuori stagione che in questi giorni ha colpito l'isola. "Centinaia di chili di nespole spaccate e ancora non maturate a causa della pioggia e delle basse temperat

Sicilia colpita da freddo e Maltempo : temporali tra Catania e Siracusa - tanta neve sull'Etna : Come ampiamente previsto l'estremo sud è ripiombato nel tardo autunno quando teoricamente tra poco meno di 15 giorni inizierà l'estate meteorologica. Insomma un maggio davvero pazzerello per quanto...

Maltempo Sicilia : pioggia e vento forte nel Ragusano : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: pioggia e vento forte nel Ragusano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia : temporali e allagamenti nel ragusano : Un vasto fronte perturbato ha attraversato come da previsione la Sicilia nelle ultime ore, procedendo da ovest verso est e apportando intensi rovesci, frequenti fulminazioni e locali...

Sicilia : Coldiretti - ' per Maltempo persi 12 mila ettari terreno grano' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "Negli ultimi 5 anni in Sicilia la superficie seminata a grano duro è rimasta costante a differenza del quinquennio precedente in cui si assisteva ad un crollo continuo. Il terreno seminato si attesta infatti su circa 285 mila ettari, ma nel 2018 si è registrata la per

Maltempo Sicilia : “Persi 12mila ettari di terreno di grano” : “Negli ultimi 5 anni in Sicilia la superficie seminata a grano duro è rimasta costante a differenza del quinquennio precedente in cui si assisteva ad un crollo continuo. Il terreno seminato si attesta infatti su circa 285 mila ettari, ma nel 2018 si è registrata la perdita di oltre 12 mila ettari probabilmente a causa del Maltempo. Stabile, tranne che per il 2018, anche la produzione raccolta, circa 8 milioni di quintali”. Lo rileva ...