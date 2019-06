Maltempo Emilia Romagna | “Già chiesto lo stato di calamità”

Maltempo Emilia Romagna : “La pioggia ha danneggiato il turismo di Maggio” : Il Maltempo che si e’ abbattuto nelle scorse settimane sull’Emilia-Romagna ha “di fatto annullato l’offerta” al mare, nel “mese di maggio” determinando una ferita “difficile” da rimarginare malgrado il primo weekend di giugno, con il bel tempo, abbia iniziato a invertire la rotta. A leggere cosi’ l’avvio del periodo estivo per il turismo regionale e’ il presidente di ...

Maltempo Emilia-Romagna : prima stima - oltre 111 milioni di danni : L’Emilia-Romagna non perde tempo. Dopo l’ultima ondata di Maltempo appena conclusa che ha creato ingenti danni e disagi a cittadini e imprese e ha messo in ginocchio ancora una volta l’agricoltura, la Regione ha deciso di intervenire subito stanziando 1,5 milioni di euro in attesa del riconoscimento, da parte del Governo, dello stato di emergenza nazionale. Le risorse, con un prelievo eccezionale dal fondo di riserva, serviranno per realizzare i ...

Maltempo : plafond per Veneto - Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. ...

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : timori per le coltivazioni : Con la situazione meteo che sta tornando alla normalità, in Emilia–Romagna inizia la conta dei danni all’agricoltura: Confagricoltura regionale che parla di un'”allerta massima nelle aree dell’Appennino più sensibili al dissesto idrogeologico” in particolare per le attività “legate all’agricoltura di montagna e di alta collina“. “E’ stata colpita la filiera del latte, con la perdita ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità - ingenti danni all’agricoltura : Forti piogge, frane, esondazioni dei fiumi e piene dei corsi d’acqua hanno messo a dura prova il sistema di emergenza dell’Emilia–Romagna. Dopo l’allerta rossa, il livello di guardia è sceso ad arancione per la persistenza di livelli importanti di portata d’acqua in molti torrenti. Il Secchia, nel Modenese, sta lentamente defluendo nel Po. Nonostante la situazione meteo stia tornando lentamente alla normalità, ...

Maltempo Emilia Romagna : riparte la conta dei danni : La Regione Emilia-Romagna riparte con la conta dei danni causati dal Maltempo, a fianco delle popolazioni colpite nuovamente dagli eventi meteo eccezionali degli ultimi giorni. La nuova ondata di Maltempo che da martedì si è abbattuta sulla pianura Emiliana tra Parma e Bologna – 3 le allerte rosse emanate per criticità idraulica dall’Agenzia regionale per la Protezione civile – e il pericolo di frane e smottamenti in collina, ...

Maltempo - Confcooperative Emilia-Romagna : “Si chieda lo stato di calamità” : Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna chiede alla Regione di attivare “quanto prima” la richiesta al Governo per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale, dopo il Maltempo di maggio che “si e’ abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta”. “Nessuna coltura e’ stata risparmiata, ...

Maltempo Emilia-Romagna - Confcooperative : “La Regione chieda lo stato di calamità al Governo” : Il Maltempo di maggio si è abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta. “Siamo molto preoccupati per la tenuta delle aziende agricole duramente colpite dal Maltempo di maggio con la neve di inizio mese, le continue bombe d’acqua e le inondazioni dovute allo straripamento dei fiumi. Nessuna coltura è stata risparmiata, intere aziende sono finite ko. ...

Maltempo - ANBI : Emilia-Romagna da deserto a catino d’Italia - i fiumi diventano torrenti : “L’Emilia Romagna è la regione dove attualmente è più evidente il paradosso dell’andamento meteorologico italiano accentuato dai cambiamenti climatici: l’alternarsi repentino di criticità idrogeologiche ed emergenze siccità, con aumento dei rischi per un territorio già fragile“: ad affermarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla base dell’analisi dei ...

Maltempo Emilia-Romagna - CIA : “La Regione chieda lo stato di calamità nazionale” : “In una situazione climatica senza precedenti le imprese agricole sono impotenti: per questo chiediamo lo stato di calamità nazionale“: Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia-Romagna definisce “grave” la situazione su tutto il territorio regionale a causa frane, esondazioni ed allagamenti. La richiesta è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna affinché attivi la richiesta per risarcire agli agricoltori i danni legati ...

Maltempo in Emilia-Romagna : allerta piene - fiume Secchia osservato speciale : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi su tutto il territorio regionale, in particolare nel Modenese e nel Reggiano dove il Secchia e il Panaro restano osservati speciali. L’ultimo bollettino emesso sulla portata delle piene riporta un livello in decremento per il bacino dell’Enza che si è attestato a 8,45 metri, mentre per il Secchia si prevede un picco massimo di 10,15 ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione sotto controllo - nuova allerta rossa per Secchia e Panaro : nuova allerta meteo rossa in Emilia–Romagna per criticità idraulica anche per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro, tra il modenese e il reggiano (Zona F). Dopo la giornata di ieri, con l’allerta rossa in pianura tra Parma e Bologna che aveva fatto scattare lo stato di mobilitazione regionale, la situazione in Emilia-Romagna è sotto controllo, anche se resta alta l’attenzione in pianura. Oggi ...

Il Maltempo continua a colpire l'Italia : scatta l'allerta fiumi in Emilia Romagna : Violente piogge hanno provocato allagamenti nella provincia di Parma. fiumi sorvegliati speciali nella zona. Monitorato il Secchia, a rischio piena: allerta nel Mantovano. A Modena i ponti resteranno chiusi

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : paura per i fiumi in piena : Francesca Bernasconi Secondo un'analisi di Coldiretti, 1,2 milioni di famiglie sono a rischio alluvione. allerta anche i Veneto, Toscana e Lombardia È scattata l'allerta Maltempo. Le piogge previste per la giornata di oggi e domani su tutta la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto aumentano il rischio di dissesti idrogeologici e idraulici. In Emilia Romagna oggi è allerta rossa, dato che una nuova perturbazione porterà Maltempo sulle ...