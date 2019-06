Maltempo e tennis | Parigi | piogge protagoniste al Roland Garros | giornata rinviata

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ilprotagonista altanto che laodierna e’ stata ufficialmente cancellata. Il programma di gioco di oggi prevedeva i quarti di finale tra Halep e Anisimova, Keys e Barty per quanto riguarda il torneo femminile e quelli tra Djokovic e Zverev e Thiem-Khachanov. L'articoloalMeteo Web.

susydigennaro : RT @calciomercato_m: Tennis: Roland Garros, giornata cancellata per maltempo - calciomercato_m : Tennis: Roland Garros, giornata cancellata per maltempo - ansacalciosport : Roland Garros, giornata cancellata. Rinviati a domani per il maltempo match quarti uomini e donne | #ANSA -