Mafia | la ' punciuta' è il rito di affiliazione dei membri di Cosa Nostra

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Nella giornata di ieri i carabinieri del nucleo Ros, nel corso di una vasta operazione antinei pressi di Roma, hanno eseguito 31 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni esponenti del clan Fragalà, ritenuto di stampo mafioso. Nel corso delle operazioni i militari hanno sequestrato una formula dial sodalizio criminale in questione. A tal proposito, proprio ieri, l'agenzia giornalistica Agi, sulle sue pagine online, ha pubblicato un approfondimento riguardo ad alcuni rituali, di stampo esoterico, che idelle associazioni mafiose eseguirebbero, in particolare proprio sui novizi. Non è stata la prima volta ieri che i militari sequestrano delle formule di affiliazioni, in passato infatti sono stati ripresi anche dei video. Il rituale per entrare nel sodalizio mafioso Per entrare in un sodalizio criminale del genere, come ad esempio quello di...

scuroscuroscuro : RT @Agenzia_Italia: Come funziona la 'punciuta', il rito di affiliazione alla mafia - contribuenti : Come funziona la 'punciuta', il rito di affiliazione alla mafia - sardanews : Come funziona la ‘punciuta’: il rito di affiliazione alla mafia -