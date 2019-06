Mafia foggiana | la guerra e le paure dei giovani boss di Vieste che ‘aspettano’ la morte

Mafia foggiana - un altro omicidio nel Gargano. Ma per la politica le minacce alla sicurezza sono altre : E così ce l’hanno fatta. Ieri a Vieste anche Girolamo Perna è stato ucciso. Aveva 29 anni ed era il boss di una delle fazioni armate che oggi si contendono il predominio del Gargano. Era scampato per miracolo alla morte in due agguati falliti nel settembre 2016, in cui venne colpito a una gamba, e nel marzo 2017, in cui affrontò un conflitto a fuoco mentre era in compagnia della famiglia. Ieri un fucile da caccia, tipica arma usata per gli ...