“Ma a te che c*** te ne frega?” Caterina Balivo | gaffe micidiale e hot

Bolzano - classifica sessista dei compagni di classe. Le ragazze : “Ma chi sono per giudicarci? Siamo stanche” : Una classifica delle ragazze giudicate più carine dal titolo “Figadvisor, dalla più alla meno bombabile”. Tutto scritto su un foglio poi consegnato alle dirette interessate con tanto di voto. Ma l’episodio avvenuto al Liceo classico Carducci di Bolzano ha suscitato l’indignazione delle ragazze che hanno affisso una lettera alla porta del preside e delle classi. “La nostra essenza — si legge nella nota riportata dal ...

“Ecco come mi hanno ingaggiato”. Pamela Prati - clamoroso : confessa anche “Mark Caltagirone” : Attenzione: dopo Pamela Prati (ed Eliana Michelazzo) anche “Mark Caltagirone” ammette tutto. Okay, non esiste, ma una persona fisica dietro il suo profilo Instagram c’era eccome. E ora quella stessa persona che si fingeva fidanzata con la Prati esce allo scoperto. anche il “Mark Caltagirone dei social”, chiamiamolo così, sarebbe stato plagiato. Un passo indietro. Una decina di giorni fa in tanti avevano notato il profilo ...

Silvia Toffanin si commuove ad Amici. Michelle : “Ma come facciamo?” : Serale di Amici 2019: Silvia Toffanin si commuove per l’esibizione di Vincenzo Si è commossa poco fa Silvia Toffanin nella Finale del Serale di Amici 2019 per un’esibizione del ballerino Vincenzo Di Primo, che ha interpretato un quadro diretto da Giuliano Peparini incentrato sul film “Il bambino con il pigiama a righe”. Un quadro molto intenso, dunque, che ha fatto emozionare tutti, ma soprattutto la conduttrice di ...

Quella che chiamavano “Maschiaccio” oggi è una donna indipendente : Quante di noi fin da piccole sono state etichettate con l’appellativo di “maschiaccio”? In realtà spesso questo attributo, per gli altri negativo, ci è stato dato solo per un senso spiccato di indipendenza e curiosità che purtroppo la società ad una “femmina” ha sempre negato. Ci piaceva correre, fare i giochi da maschi, arrampicarci sugli alberi e portare i pantaloni perché diciamocelo, erano più comodi per giocare. Se un bambino ci faceva ...

Berlusconi a Mentana : “Ma lei crede ancora alle cose che i politici dicono in campagna elettorale?”. E loda i comunisti : “Il M5s? Sono un pericolo più grave dei comunisti nel ’94. Sono spinti da invidia sociale e sono assolutamente incapaci. I comunisti di allora avevano esperienze amministrative. E avevano studiato alla scuola dei comunisti, di cui io ho potuto vedere i testi. Era una scuola seria con testi di livello universitario. Quelli venivano dalle Frattocchie, i 5 Stelle vengono da niente”. Sono le parole del presidente di Forza Italia ...

Thegiornalisti : nel video di “Maradona y Pelé” anche l’attrice Benedetta Porcaroli : "Come due spari nel weeeeeest" The post Thegiornalisti: nel video di “Maradona y Pelé” anche l’attrice Benedetta Porcaroli appeared first on News Mtv Italia.

“Marcirai in galera” : l'Italia senza forza e senza pietà che getta via la chiave : Nel fenomeno che vede un continuo aumento dei detenuti in Italia, pur a fronte di una diminuzione dei reati e degli ingressi in carcere, "può essere letta la tentazione, emersa negli ultimi anni, di un ritorno ad un primitivo significato di pena racchiusa nello slogan 'devono marcire in galera'”. Lo sottolinea, nel suo rapporto sullo stato del sistema penitenziario italiano, l'associazione Antigone. "In Europa - si legge nel rapporto - i reati ...

Pd - Crozza si fa in tre e l’imitazione di Calenda-Zingaretti-Pisapia è imperdibile : “Ma se ci chiedono i contenuti che facciamo?” : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, un esilarante Maurizio Crozza si fa in tre per vestire i panni di Zingaretti, Pisapia e Calenda riuniti e molto concentrati su cosa dire per fare bella figura durante l’intervista in tv: “E se poi ci chiedono una cosa specifica? Tipo il programma, i contenuti… che facciamo?”. Uno dei migliori sketch, in assoluto, del comico genovese. Video Nove L'articolo Pd, Crozza si ...

“Mai vista una cosa così in 20 anni” : Michelle Hunziker allibita - ecco perché : “È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai visto, è incredibile”. Anche Michelle Hunziker è rimasta allibita dagli assurdi sviluppi che ha preso la storia del matrimonio di Pamela Prati con l’ormai fantomatico Mark Caltagirone. Intervenendo ai microfoni di “Un giorno da Pecora“, la showgirl svizzera ha detto la sua su questa vicenda che ormai si è trasformata in una vera e propria telenovela: ...

La Merkel chiude la porta a Salvini : “Mai nel Ppe - sui migranti approcci diversi”. Il ministro : “Noi niente a che fare con lei” : Sempre più aspro lo scontro per la "nuova" Europa. In una lunga intervista alla Sueddeutsche Zeitung, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha escluso categoricamente che la Lega di Matteo Salvini possa entrare nel Partito popolare europeo (Ppe), gruppo dell'Europarlamento di cui il suo partito, l'Unione cristiano democratica (Cdu), è da sempre una delle colonne portanti. Merkel ha risposto con un secco "no" alla domanda se sia immaginabile ...

A caccia di idee che sfidano la disabilità - al via la quarta edizione di “Make to Care” : Torna il contest Make to Care, ideato da Sanofi Genzyme per incoraggiare e supportare lo sviluppo di soluzioni innovative che rispondono ai bisogni delle persone che vivono con una disabilità. Due le novità di questa quarta edizione: il secondo Report sulla patient-innovation promosso da Fondazione Politecnico di Milano e realizzato da Polifactory, il makerspace del Politecnico di Milano e partner scientifico del contest, e l’ingresso dei due ...

Migranti - nave Sea Watch ha soccorso 65 migranti vicino a coste libiche : “Malta - Libia - Italia e Olanda non rispondono” : La nave di Sea Watch ha soccorso 65 persone a bordo di un gommone a 30 miglia, circa 60 chilometri, dalle coste libiche. Lo ha annunciato la stessa organizzazione non governativa con un tweet: “SeaWatch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da un aereo civile di ricognizione”, hanno scritto. Gli operatori hanno fatto sapere di aver provato a contattare e informare ...

Settimo Torinese - tensione al comizio di Salvini. E lui sbotta contro il servizio d’ordine : “Ma le pare normale? E che c…” : tensione al comizio di Matteo Salvini a Settimo Torinese, dove a un certo punto si è verificato un tafferuglio tra un gruppo di contestatori e i sostenitori del segretario della Lega. Il vicepresidente del Consiglio, dal palco, si è arrabbiato con gli uomini responsabili della sicurezza nella piazza: “Chi gestisce il servizio d’ordine qui?” ha domandato in un primo momento. Poi è sbottato: “Ma le pare normale una cosa del ...

Milano - Salvini fa visita agli Alpini ma non tutte le penne nere apprezzano.E che chi urla : “Ma vai a lavorare” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha visitato ieri, sabato 11 maggio, gli stand degli Alpini al parco Sempione. Ma non tutti hanno gradito la sua passeggiata. Un piccolo gruppo lo ha fischiato, mentre qualcun’altro lo ha invitato in maniera piuttosto esplicita ad “andare a lavorare” L'articolo Milano, Salvini fa visita agli Alpini ma non tutte le penne nere apprezzano.E che chi urla: “Ma vai a lavorare” ...