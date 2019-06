M5s | bilancio dell’Associazione Rousseau in attivo ma debiti per quasi 500mila euro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Conti inper l’Associazionenel 2018. Secondo l’ultimo, quello chiuso il 31 dicembre scorso (il terzo in ordine di tempo), la piattaforma digitale del Movimento 5 Stelle ha concluso l’esercizio con un avanzo di gestione pari a 57mila 573e un “patrimonio netto positivo” per 2.188. L’Associazione, presieduta da Davide Casaleggio, è molto ‘liquida’: i depositi bancari e postali, infatti, ammontano a 404mila 558, cui vanno aggiunti 86in ‘denaro e valori in cassa’, per un totale di 404mila 644. Un vero e proprio tesoretto, che però viene ‘superato’ dal totale dei, pari a 497mila 754. Tra le passività spiccano i ‘verso fornitori’ stimati in 352mila 96, rispetto ai 129mila 406di ‘tributari correnti’. Nella relazione al rendiconto ...

