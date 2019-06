L' Ue impone l' obbligo | Etichette con le calorie delle bevande alcoliche

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Pina Francone Siglato l'accordo tra l'Unione Europea a Spirits Europe: sulledovranno essere indicati, oltre alle, anche gli ingredienti del prodotto Dal 2020 in poi potrete sapere con certezza quanteandrete a ingerire consumando le. Già, perché è stato siglato l'accordo tra l’Unione Europea e Spirits Europe, produttori dispiritose a livello Ue chea ogni bevandadi recare sulla bottiglia l'etichetta indicante lee gli ingredienti che la compongono. Insomma, informazioni nutrizionali nel dettaglio e in bella mostra su una confezione su quattro, almeno per il momento. Mentre dal 2021 la quota salirà al 50%. Christian Porta, presidente di Spirits Europe, così come riportato da TgCom24, spiega: "Non ci fermeremo qui. Supereremo gli obblighi legislativi esistenti e forniremo l'indicazione di tutte le ...

VperVents : @Claudiano1979 @ricpuglisi Allora lei è un po' tardo: la legge si impone alle persone che non hanno meriti se la le… - NandoCozzolino9 : @contropiano Tanto è vero che uno dei punti fondamentali dell'attacco di Trump è l'obbligo della condivisione tecno… - Stefbazzi : RT @WCostituzione: @fpmaths @chojin00 @RobertoBurioni @andreagnassi Fuori legge è chi impone l'obbligo terapeutico, tanto più in assenza di… -