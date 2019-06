Lo Stato italiano rischia di finire in tribunale per non aver agito contro l’emergenza

Lo Stato italiano finirà in tribunale per non aver agito contro l’emergenza climatica : Che la Terra sia in pericolo ormai non è più un mistero e che i suoi abitanti debbano fare qualcosa di concreto per assicurarsi un futuro, neppure. Ma che cosa? E soprattutto come? Un gruppo di associazioni, movimenti e semplici cittadini riuniti in una campagna dal titolo emblematico, Giudizio universale, ha deciso di passare dalle parole ai fatti...

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano. Avete ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici» : «Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici». Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro, il ministro dello...

Rissa a Cadice in Spagna : arreStato il giovane italiano che ha sferrato il calcio : All'alba di sabato 25 maggio, fuori da un locale di Punta de San Felipe a Cadice, in Spagna, c'è stata una violenta Rissa tra studenti Erasmus italiani e alcuni giovani del posto. Ad avere la peggio un ragazzo spagnolo che è stato colpito con un violento calcio mentre era a terra ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Nella giornata di ieri, il giudice di Cadice ha confermato l'arrestato solo per l'autore del brutale calcio. La decisione è ...

Giovane pisano morto a Londra : italiano indagato/ Erik Sanfilippo è Stato ucciso? : Un ragazzo della provincia di Pisa è morto a Londra, Scotland Yard ha messo sul registro degli indagati un 52enne italiano

21 : 10 | Italiano condannato negli Emirati - la Farnesina : "E' Stato graziato" : 09.05.2019 - E' stato graziato e rientrerà nei prossimi giorni in Italia Massimo Sacco, l'imprenditore Italiano condannato a 27 anni e detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti. Lo hanno confermato fonti della Farnesina, precisando che la grazia è stata concessa dall'emiro Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

Il governo italiano dichiari lo Stato di emergenza climatica : Da una parte, l'economia di pace deve essere una economia disarmata, cioè una economia priva di un complesso militare-industriale che la condizioni. E possiamo dire, più precisamente e concretamente: ...

Un cooperante italiano che lavorava a Capo Verde è Stato trovato morto : Un cooperante italiano che lavorava per una onlus toscana è stato trovato morto ieri a São Filipe, sull’isola di Fogo, a Capo Verde. Si chiamava David Solazzo, aveva 31 anni ed era di Firenze. lavorava per Cospe, una onlus attiva

Un raro esemplare di lupo italiano è Stato salvato in una vasca vicino il Lago di Garda : Disavventura a lieto fine per un raro esemplare di lupo italiano nel Bresciano. Il 23 aprile il servizio Canile Sanitario dell'Ats di Brescia era intervenuto su segnalazione dei Vigili del Fuoco a Esenta di Lonato, vicino al Lago di Garda, dove la lupa era caduta in una vasca destinata alla pulizia dell'acqua di una roggia e rischiava di annegare. L'animale appariva sofferente e presentava numerose escoriazioni su tutto il corpo. Per consentire ...

Le confessioni di un gigolò italiano : “La più anziana? Un’arzilla 83enne. Non sono mai Stato con donne brutte” : La scorsa notte in diretta su Rai Radio2, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio con il loro programma “I Lunatici“, che raccoglie i racconti di tutti quelli che vivono la notte tra lavoro o insonnia, hanno ascoltato e trasmesso in diretta la testimonianza di Antonio. Il ragazzo aveva una storia decisamente particolare da raccontare: “Stavo in macchina, ho sentito un ragazzo raccontare la sua esperienza con una donna più grande. ...