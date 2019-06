Lo Stato italiano finirà in tribunale per non aver agito contro l’emergenza climatica 

lastampa

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Che la Terra sia in pericolo ormai non è più un mistero e che i suoi abitanti debbano fare qualcosa di concreto per assicurarsi un futuro, neppure. Ma che cosa? E soprattutto come? Un gruppo di associazioni, movimenti e semplici cittadini riuniti in una campagna dal titolo emblematico, Giudizio universale, ha deciso di passare dalle parole ai fatti...

Agenzia_Italia : 'Non si prende per il c... lo Stato italiano. Non con me, non con questo governo', avrebbe detto #DiMaio ai rappres… - RaiTre : È stato l’unico uomo italiano ad aver passeggiato nello spazio, e l’unico ad aver effettuato un'attività extraveic… - UEFAcom_it : ?? Maurizio Sarri è il primo allenatore italiano a vincere la Coppa UEFA nel XXI secolo, l'ultimo era stato Alberto… -