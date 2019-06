LIVE Venezia-Cremona 49-31 basket | Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA | Tonut e Watt

LIVE Venezia-Cremona 30-10 basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : lagunari dominanti nel primo quarto! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di Serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : lagunari per riaprire la serie - lombardi per chiuderla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 73-75 - il supplementare premia gli ospiti! La Vanoli si porta sul 2-1! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 65-65 - l’equilibrio non si spessa - sarà supplementare! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 49-49 - perfetta parità a dieci minuti dal termine! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 33-35 - ospiti in leggero vantaggio all’intervallo lungo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 20-18 - grande equilibrio nel primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

Venezia - scontro tra una nave da crociera e un battello : panico tra i turisti - 4 feriti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un incidente tra una nave da crociera della ‘Msc’ e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera‘ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio. Sarebbero in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia. I feriti sarebbero uno a bordo della Opera, gli ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 60-62 alla fine del terzo quarto : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 39-37 all’intervallo : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : padroni di casa a caccia del pareggio : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...