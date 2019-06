L’inquinamento è una cosa seria | 10 foto per la Giornata mondiale dell’ambiente

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il 5 giugno viene celebrata ladell’ambiente, istituita nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’intento di sensibilizzare governi e opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico causato dall’uomo e spingere a un uso più consapevole e sostenibile delle risorse naturali del pianeta Terra. Il tema del 2019 è l’inquinamento atmosferico: nel mondo oltre 9 persone su 10 vivono in luoghi con livelli di qualità dell’aria che non rispettano gli standard fissati dall’Organizzazionedella sanità. Una situazione che comporta la morte di 7 milioni di individui ogni anno per cause legate a questa situazione. Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente supporta insieme all’Oms la campagna Breathe Life, che punta a mobilitare cittadini e istituzioni sul tema, per proteggere la salute di tutti. Per ...

MarioAshTheCat : L'ambiente è una cosa fondamentale, vitale, ci vuole aria più pulita e salubre (oggi diranno tutti) ed è così impor… - houseinprogres1 : L'inquinamento causa una morte prematura ogni 5 secondi - IB_Energia : L'inquinamento causa una morte prematura ogni 5 secondi -