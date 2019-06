LG G8s ThinQ in un attimo ci ha già convinto | ha tutto per massimizzare la praticità

LG G8s ThinQ arriverà in Italia a giugno ad un prezzo appena inferiore agli 800 euro : LG ha confermato l'arrivo di G8s ThinQ a partire da metà giugno ad un prezzo inferiore rispetto agli oltre 800 euro richiesti in precedenza da Amazon L'articolo LG G8s ThinQ arriverà in Italia a giugno ad un prezzo appena inferiore agli 800 euro proviene da TuttoAndroid.

Per LG G8s ThinQ scattano i pre-ordini su Amazon Italia a un prezzo di fascia alta : Presentato durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona, LG G8s ThinQ non è stato reso da subito disponibile all'acquisto L'articolo Per LG G8s ThinQ scattano i pre-ordini su Amazon Italia a un prezzo di fascia alta proviene da TuttoAndroid.

In Italia LG G8s ThinQ - l’ultimo top di gamma del colosso coreano : Nel corso del MWC 2019 di Barcellona era stato presentato il top di gamma LG G8s ThinQ, variante prevista per il mercato europeo e finora non ancora arrivata in Italia. Abbiamo utilizzato quello specifico avverbio di tempo in quanto la situazione sembra finalmente essere migliorata. La variante in questione è stata ufficializzata per il nostro mercato, e risulterà disponibile all'acquisto già nei prossimi giorni, sebbene ancora non si conosca il ...