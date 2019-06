L’evoluzione mineraria della Terra | dalla rivincita dei cristalli alla necessità di un

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Nata nell’universo violento, laè un pugno di minerali. Sono pietre miliari di un passato complicato, classificate univocamente in 5.400 specie secondo il sistema sviluppato da James Dwight Dana nel 1850. Oggi – riporta Global Science – la classificazione corrente è stata messa in discussione da Robert Hazen del Carnegie Institution for Science. In American Mineralogist di Roebling Medal, Hazen spiega che l’attuale sistema non coglie il processo di evoluzione universale e planetariabasemineralogia. Il modello va integrato per amplificare la conoscenza esistente. I diamanti più antichi dell’universo sono i nanoni, fruttocondensa dei gas esplosi dalle prime stelle. L’attuale catalogazione per composizione chimica e strutturene li accomuna ai diamanti formati nelle profondità terrestri. Per Hazen è un’opportunità persa: la stessa ...

