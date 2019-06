Lega e M5s non vogliono rinnovare la concessione a Radio Radicale

Radio Radicale - mozione M5s con ok Lega : serve gara : Il Movimento Cinque Stelle ha depositato oggi, "d`accordo con la Lega", una mozione su Radio Radicale che prevede due impegni al Governo: "Il primo, è volto a non rinnovare la concessione senza una vera gara; e il secondo è a mettere in sicurezza e digitalizzare gli archivi di Radio Radicale, che rappresentano una risorsa preziosa". È quanto rende noto un post sulla pagina Facebook del M5s, in cui si afferma che "nessuno qui vuole chiudere Radio ...

Giuseppe Conte ringrazia Lega e M5s per lo sblocca cantieri : crede ancora alla tenuta del governo? : Prove tecniche di pace armata sullo sblocca cantieri, dove dopo la rissa in CdM di lunedì sera, Lega e M5s hanno trovato un'intesa. Il decreto, insomma, prosegue. E direttamente da Hanoi, in Vietnam, arriva un commento sulla vicenda di Giuseppe Conte, il quale premette: "Cerco di mantenermi lucido e

Sondaggi elettorali - la Lega vola al 36 - 5% ma i suoi elettori non vogliono che si separi dal M5S : Secondo l'ultimo Sondaggio politico elettorale, elaborato da SWG, la Lega continua a crescere nelle preferenze degli italiani, arrivando a toccare quota 36,5%. Segue il Partito Democratico con il 23,5%, poi il Movimento 5 Stelle con il 17,5%. Secondo l'indagine il 61% di chi vota Lega pensa che la scelta migliore sia andare avanti a governare con i 5 Stelle.

Sblocca cantieri - ecco il testo dell’accordo M5S-Lega sugli appalti : È arrivata ieri l'intesa fra Lega e M5S sul codice degli appalti, dopo la notte di tensioni in cui si era rischiata la crisi di governo...

Lega e M5S daranno la colpa agli euroburocrati per far saltare il governo? : (Foto: Fabio Cimaglia/LaPresse) Il problema non è tanto la volontà politica di resistere o meno quanto il rompicapo economico. La probabilità che il governo Frankenstein salti definitivamente a causa della procedura d’infrazione di fatto avviata oggi dalla Commissione Europea è al momento un’ipotesi piuttosto probabile. Più dei risultati delle elezioni europee, presto neutralizzati dal Movimento 5 stelle col solito maquillage in salsa Rousseau ...

Procedura d’infrazione in arrivo! Bruxelles boccia i provvedimenti economici di Lega e M5S : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla Procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.

La pace apparente tra Lega e M5s : L'accordo Lega-5Stelle sullo sblocca cantieri congela per ora la crisi di governo. E da questo momento nulla è più un tabù pur di rimanere in sella. Lo sforamento del 3% e il rimpasto più vicino, come ipotizza il Corriere della Sera. Una manovra bis da 3,5 miliardi l'anno, come preannuncia La Stampa con la Repubblica per evitare le sanzioni Ue. Ma si tratta pur tuttavia di una “pace armata”, titola Il Fatto Quotidiano. E comunque fragile. ...

ACCORDO SBLOCCA CANTIERI - TREGUA Lega-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti

CRISI DI GOVERNO - DI MAIO AL QUIRINALE/ "Lega-M5s avanti" : telefonata ok con Salvini : CRISI di GOVERNO, telefonata tra Salvini e Di MAIO 'clima cordiale e sereno, si va avanti'. Leader M5s va da Mattarella, 'clima sereno con la Lega'

Fonti del governo : "Trovato accordo Lega-M5S su Sblocca cantieri" : Palazzo Chigi ha fatto sapere che i due partiti di maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, hanno trovato l'accordo sul decreto Sblocca cantieri e in particolare sulla parte relativa al Codice degli appalti. I due capigruppo al Senato, Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5S), hanno dichiarato in una nota comune:"Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già ...

Sblocca cantieri - c’è l’accordo Lega-M5S sulla sospensione (parziale) del codice. Di Maio : governo avanti 4 anni : Le modifiche proposte al decreto 32/2019 all'esame del Senato, su cui si tornerà a votare domani, riguardano sia la sospensione sia le correzioni al codice appalti. «A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine» dice Salvini assicurando che la quadra si troverà oggi...

Sbloccacantieri - ecco l'accordo Lega-M5s. Scambio fra sospensione parziale e tetto ai subappalti : Quella che fino a quindici ore prima era una gara selvaggia di spin, voluta e alimentata per incolpare l’altro della fumata nerissima al vertice sul decreto sblocca-cantieri a palazzo Chigi, si è trasformata in una dichiarazione congiunta con la parola chiave collocata alla prima riga: accordo. Firmata Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli, i capigruppo di Lega e 5 stelle al Senato, gli uomini a cui è stato mandato di ...