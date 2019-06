Lega e M5S daranno la colpa agli euroburocrati per far saltare il governo?

Accordo Lega-M5S : Salva-Roma addio - arriva il salva-tutti : Sull?onda della tregua tra Lega e M5S sfuma l?ipotesi stralcio per il Salva-Roma, il provvedimento invocato dal Campidoglio per rinegoziare il debito storico con le banche ed evitare...

Procedura d’infrazione in arrivo! Bruxelles boccia i provvedimenti economici di Lega e M5S : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla Procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.

La pace apparente tra Lega e M5s : L'accordo Lega-5Stelle sullo sblocca cantieri congela per ora la crisi di governo. E da questo momento nulla è più un tabù pur di rimanere in sella. Lo sforamento del 3% e il rimpasto più vicino, come ipotizza il Corriere della Sera. Una manovra bis da 3,5 miliardi l'anno, come preannuncia La Stampa con la Repubblica per evitare le sanzioni Ue. Ma si tratta pur tuttavia di una “pace armata”, titola Il Fatto Quotidiano. E comunque fragile. ...

ACCORDO SBLOCCA CANTIERI - TREGUA Lega-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti

CRISI DI GOVERNO - DI MAIO AL QUIRINALE/ "Lega-M5s avanti" : telefonata ok con Salvini : CRISI di GOVERNO, telefonata tra Salvini e Di MAIO 'clima cordiale e sereno, si va avanti'. Leader M5s va da Mattarella, 'clima sereno con la Lega'

Fonti del governo : "Trovato accordo Lega-M5S su Sblocca cantieri" : Palazzo Chigi ha fatto sapere che i due partiti di maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, hanno trovato l'accordo sul decreto Sblocca cantieri e in particolare sulla parte relativa al Codice degli appalti. I due capigruppo al Senato, Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5S), hanno dichiarato in una nota comune:"Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già ...

Sblocca cantieri - c’è l’accordo Lega-M5S sulla sospensione (parziale) del codice. Di Maio : governo avanti 4 anni : Le modifiche proposte al decreto 32/2019 all'esame del Senato, su cui si tornerà a votare domani, riguardano sia la sospensione sia le correzioni al codice appalti. «A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine» dice Salvini assicurando che la quadra si troverà oggi...

Sbloccacantieri - ecco l'accordo Lega-M5s. Scambio fra sospensione parziale e tetto ai subappalti : Quella che fino a quindici ore prima era una gara selvaggia di spin, voluta e alimentata per incolpare l’altro della fumata nerissima al vertice sul decreto sblocca-cantieri a palazzo Chigi, si è trasformata in una dichiarazione congiunta con la parola chiave collocata alla prima riga: accordo. Firmata Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli, i capigruppo di Lega e 5 stelle al Senato, gli uomini a cui è stato mandato di ...

Intesa M5S-Lega sul decreto Sblocca Cantieri : Intesa M5S-Lega su Sblocca Cantieri. E' stato raggiunto tra M5S e Lega l'accordo sugli emendamenti in Senato al decreto Sblocca Cantieri.

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Sblocca cantieri : trovato accordo Lega-M5s - non cambiano subappalti : È stato trovato l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sul decreto Sblocca cantieri. "Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese. Al ...

Sondaggi elettorali Tecnè : la Lega stacca il M5S di quasi 20 punti : Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega stacca il M5S di quasi 20 punti Il distacco tra Lega e Movimento 5 Stelle sfiora i venti punti percentuali secondo il primo Sondaggio Tecnè effettuato dopo il voto europeo e andato in onda durante la puntata di Quarta Repubblica di lunedì 3 giugno. E così il partito di Salvini incrementa il suo già consistente bottino di voti dell’1,5% portandosi al 35,8%. Al contrario i Cinque Stelle risentono del ...

M5s è a un bivio : o resta con la Lega e cede sulla Tav - o punta al Pd (che deve cambiare pelle) : Nonostante il tentativo di rilancio di Conte, ragioni profonde spingono verso una crisi di governo. Le elezioni anticipate a settembre darebbero alla Lega – magari assieme ai neofascisti di Meloni – la maggioranza assoluta in Parlamento: perciò Salvini non ha più interesse a mediare con il M5S. D’altronde una “mediazione” vera finora non c’è mai stata; le esigenze di spesa di Lega e M5S si sono piuttosto sommate, a scapito degli ...