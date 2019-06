Le parole di Salvini rassicurano tutti sulla tenuta del Governo

2 giugno - Fico dedica la festa della Repubblica ai rom - Salvini : «parole che fanno girare le scatole» : Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti». Lo ha detto il...

2 giugno - Fico : «È anche la festa dei rom» - Salvini : «parole che fanno girare le scatole» : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Fico e a Salvini scontrarsi prprio sul tema dell'inclusione legato alla festa della...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

L’avvertimento di Boccia (Confindustria) a Salvini : “parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale” : Dal palco dell’Assemblea generale di Confindustria, è stato il presidente Vincenzo Boccia ad avvertire, con un chiaro riferimento all’indirizzo del vicepremier Matteo Salvini: “Le parole di chi governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale“. E ancora, ha invitato: “Dobbiamo fare un grande salto di qualità e passare dal ...

Il Potere di Salvini è nullo davanti i magistrati le sue parole volano al vento - non sa più chi attaccare : Lo sbarco della Sea Watch denota quanto il ministro Salvini non ha molto Potere contro lo sbarco delle ONG Un Salvini che non sa più come gestire le situazioni, lo sbarco della Sea Watch in diretta segna un percezione profonda di quanto il suo poter è formato da slogan che non valgono nulla. Salvini porta … Continue reading Il Potere di Salvini è nullo davanti i magistrati le sue parole volano al vento, non sa più chi attaccare at ...

Scuola - parla la docente sospesa a Palermo : ecco le sue parole per il ministro Salvini : Rosa Maria Dell’Aria detta “Rosellina”, 63 anni, è la docente sospesa a Palermo, divenuta protagonista, suo malgrado, di una vicenda che ha fatto discutere anche e soprattutto sul piano politico. La docente ha rilasciato un’intervista a ‘Repubblica’ in merito all’episodio che l’ha etichettata come ‘antiSalviniana’. La docente si è mostrata sorpresa sul fatto che il leader della Lega, Matteo ...

Voli di Stato di Salvini - Conte : “Non ho motivo di non credere alle sue parole. Indagine diversa rispetto a quella di Siri” : “Non ho motivo di non credere alle sue parole”. È il commento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle parole del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la notizia secondo cui la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sui viaggi del vicepresidente del Consiglio. Politica | Di F. Q.. Voli di Stato, procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di ...

Salvini sfida la Ue : «Superare il 3% del deficit». Di Maio : parole irresponsabili : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «parole irresponsabili»

“Salvini è un importante ministro - ma non comanda lui” le parole di Conte che ridimensionano il ministro : Le frasi pronunciate da Giuseppe Conte ridimensionano il personaggio di Salvini: “Lui non comanda è solo un importante ministro” Il premier Giuseppe Conte interviene sulla situazione politica interna italiana in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE) in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Con un’affermazione ben precisa: l’idea … Continue reading ...

Caro Salvini - il fascismo non è un’idea. Glielo spiego con le parole di Pertini : Bisogna essere grati a Virginia Raggi per aver espresso, con coraggio e coerenza, la solidarietà del popolo romano nei confronti della famiglia rom perseguitata dai codardi nazifascisti di CasaPound che, come al solito, se la prendono con donne e bambini, mentre non disdegnano accordi e sostegno reciproco con i Casamonica e simili. Siamo di fronte a un piano sistematico per scatenare veri e propri pogrom ai danni dei Rom e di altre minoranze ...

Meno parole - più sicurezza : Salvini adesso è in difficoltà : Sparatorie, assassinii e stupri, violenze di camorristi, rapinatori e bulli nelle strade delle città. E lo 'sceriffo' leghista Matteo Salvini finisce sotto accusa proprio sul core business del suo ...

Anm : parole Salvini delegittimano toghe : 18.30 "I magistrati assumono le loro decisioni applicando le leggi" ed "è legittimo commentare e anche criticare le decisioni giudiziarie", ma le dichiarazioni del ministro Salvini "delegittimano la magistratura in quanto,in maniera del tutto infondata, alludono al fatto che le sentenze possano essere influenzate da valutazioni politiche". Lo afferma l'Anm in una nota,dopo quanto detto da Salvini a proposito della sentenza del tribunale di ...