Layers of Fear 2 : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo svariati scare jump, balzi dalla sedia e sintomi pre-infarto, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Layers of Fear 2, il nuovo terrificante capolavoro di Bloober Team, che abbiamo avuto modo di giocare per voi su Xbox One. Layers of Fear 2 Recensione Sono trascorsi diversi anni da Layers of Fear, uno degli horror più originali e coinvolgenti mai concepiti, sviluppato da un team ...

Layers of Fear 2 già disponibile su PlayStation 4 - Xbox One e PC : Layers of Fear 2, il seguito dell’horror psicologico Layers of Fear, con doppiatori capitanati dalla premiata icona horror Tony Todd, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC su Steam. Il titolo è stato rilasciato ieri 28 maggio, da Gun Media, l’editore di Friday the 13th: The Game, e Bloober Team, lo sviluppatore acclamato dalla critica del gioco cyberpunk-horror observer_ . “L’attesa ci sta uccidendo ora che stiamo per ...

L'orrore di Layers of Fear 2 sbarca su PC e console : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che l'horror psicologico Layers of Fear 2 è finalmente disponibile per PC, PS4 e Xbox One.Il titolo sviluppato da Bloober Team e pubblicato da Gun Media, offre ai giocatori un'esperienza horror in prima persona con una forte enfasi sull'esplorazione e la storia. Vi ritroverete nei panni di un attore di Hollywood che risponde alla chiamata di un misterioso regista, il quale gli chiede di ...

Layers of Fear 2 : il terrificante horror in azione in un nuovo video gameplay : Il sequel dell'acclamato indie horror, Layers of Fear 2, è in uscita questo mese e un nuovo video, riportato da Gamingbolt, ci fornisce un'idea di quanto il gioco sarà simile al primo capitolo, ma anche di come si differenzia.Il primo Layers of Fear, era un titolo finanziato da una campagna crowdfunding e alla fine uscì su tutte le principali piattaforme. Questo titolo si concentrava su un'estetica della pittura e dell'arte, mentre il sequel si ...