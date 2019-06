Laura Chiatti | ‘Capisci l’amore quando metti al mondo un figlio Ma c’è un prezzo’

Laura Chiatti agli haters : "Attenti sono più cattiva di voi" - : Novella Toloni L’attrice si è aperta su vita privata e lavoro sulle pagine del settimanale Vanity Fair, parlando a cuore aperto di quanto diventi pazza quando suoi social network gli haters attaccano la sua famiglia e riescano a tirare fuori il peggio di lei Essere più cattivi degli haters social non è facile ma l’attrice italiana Laura Chiatti ci prova e, a volte, fa davvero paura con le sue risposte dirette e taglienti. ...

Laura Chiatti : «Scusate - non so fingere» : Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Questo articolo è un estratto dal servizio di copertina di Vanity Fair in edicola dal 5 giugno La risata di Laura Chiatti ha la potenza di un’onda d’urto ...

Donne belle...ma belle vere! Il selfie di Laura Chiatti e Isabella Ferrari : Cosa succede se due attrici come Laura Chiatti e Isabella Ferrari postano un selfie insieme sui social network? Succede che il web impazzisce per due splendide Donne come loro. È stata la moglie di Marco Bocci, sempre molto attiva sui social nonostante sia stata spesso oggetto di critiche violente da parte degli haters, a postare lo scatto in compagnia dell’amica e collega. “Donne belle...ma belle vere”, ha scritto la Chiatti a corredo del ...

Scambio di dediche social tra Miriam Leone e Laura Chiatti - : Alessandro Pagliuca Laura Chiatti e Miriam Leone testimoniano l'affetto reciproco che loro provano attraverso dei post social che fanno il pieno di like dai fan Capita spesso che i vip siano in competizione tra loro, soprattutto quando si tratta di bellissime donne che magari si contendono un ruolo, un premio o perfino un uomo. Questa volta però la notizia è ben altra. Infatti Laura Chiatti e Miriam Leone hanno stupito tutti con un ...

Io - loro e Lara : trama - cast e curiosità del film con Carlo Verdone e Laura Chiatti : Domenica 19 maggio, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro il film del 2010 scritto, diretto e interpretato da Carlo Verdone, dal titolo Io, loro e Lara. Io, loro e Lara: trailer Io, loro e Lara: trama Padre Carlo Mascolo è un missionario che vive in un villaggio nel cuore dell’Africa dove – parole sue – fa “il medico, il preside, l’agricoltore, il meccanico e lo sceriffo a tempo pieno”. Da qualche tempo avverte i ...

Laura Chiatti e quel desiderio del terzo figlio : Laura Chiatti scopre le gambe sui social e i follower le chiedono a quando il terzo figlio. Difficile capire la connessione tra le due cose, ma si sa sul web tutto é possibile anche che Laura Chiatti ...

"Vi piglierei a bastonate". Laura Chiatti furiosa contro un hater : Famosa per non avere peli sulla lingua, soprattutto sui social, Laura Chiatti è stata protagonista di una nuova zuffa. Questa volta con una follower 'bacchettona'. A far esplodere la bomba una foto ...

Marco Bocci colpito da un lutto : Laura Chiatti fa un triste annuncio : lutto per Marco Bocci: è morta la zia del popolare attore In queste ultime ore Marco Bocci è stato colpito da un lutto. Difatti la zia dell’attore di tante fiction di grande successo è venuta a mancare poco fa. A dare il triste annuncio non è stato però Marco Bocci, bensì sua moglie Laura Chiatti su instagram. Al momento non è dato sapere le cause della morte della zia Giuliana. Ovviamente i tantissimi fan di Marco Bocci, appena hanno ...

Marco Bocci in lutto - il ricordo commovente di Laura Chiatti : «Ama la vita ogni volta che stai per morire» : lutto nella famiglia di Marco Bocci e Laura Chiatti. È l’attrice a pubblicare un post su Instagram in cui ricorda la persona scomparsa e i suoi insegnamenti. È accaduto tutto nelle ultime ore: si è spenta Giuliana, la zia di Marco Bocci e la mamma di Gianluca, che era salito sul palco di “Amici” insieme al cugino l’anno scorso. I due si erano esibiti in un ballo, per una sfida contro gli altri due giudici, Ermal Meta e ...

