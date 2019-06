L’Atletico guida la Spagna contro la Super Champions

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Non solo la Francia, che con il suo presidente oggi si è schierata conto il progetto dellasostenuto dall’Eca, anche insi scende in campo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza sette club di calcio spagnoli hanno protestatoi piani di trasformazione delle coppe europee in un torneo chiuso che salvaguardi il potere delle élite del calcio. È l’Atletico Madrid are la compagne di club spagnoli che si sono dimostrati avversi al progetto dell’Eca che secondo loro «rappresenta la più grande minaccia nella storia del calcio europeo negli ultimi anni». I sette club, tra cui non figurano Barcellona e Real Madrid, che siedono nel consiglio esecutivo dell’Eca, hanno ottenuto una lettera dall’Associated Press nella giornata di mercoledì. Tutto questo alla vigilia delle riunioni che si terranno a Malta tra domani e venerdì (6/7 giugno) in ...

