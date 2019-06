Lago Maggiore | si tuffa e annega | il corpo del 17enne trovato sul fondale «Non sapeva

Quindicenne si tuffa nel Lago Maggiore e annega : Un Quindicenne è annegato nel Lago Maggiore, ad Arona (Novara). Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore di ricerche. Il ragazzo, di origine nordafricana, era con alcuni amici sulle sponde del Lago: si è tuffato in un punto molto pericoloso e che già in passato aveva visto annegare altri giovani stranieri.Il ragazzo annegato nel Lago Maggiore viveva a Legnano (Milano). La tragedia ...

Lago Maggiore - va al voto con l'hashish : segnalato 29enne : Mariagiulia Porrello Il giovane di 29 anni domenica alla vista dei poliziotti ha dato segni di nervosismo. Gli agenti che presidiavano il seggio elettorale l’hanno perquisito e hanno trovato la sostanza stupefacente. In mente aveva l’intenzione di votare, in tasca alcuni grammi di hashish. Così un giovane di 29 anni di Angera, sulla sponda sud orientale del Lago Maggiore, è stato segnalato alla Prefettura di Varese in qualità di ...

Sub italiano di 56 anni muore affogato nel Lago Maggiore : mistero sulle cause : È accaduto ieri pomeriggio Tenero, nel Canton Ticino. L’uomo, residente nel Bellinzonese, era su una barca a poca distanza dalla riva e, per cause da chiarire, è caduto in acqua ed è stato riportato in superficie dai colleghi. Purtroppo non è stato possibile salvarlo.Continua a leggere

Cade dalla barca e annega nelle acque del Lago Maggiore : Un sub di 56 anni è caduto dalla barca curante il servizio di guardia per operazioni di salvataggio ed è annegato.Continua a leggere

Atletica – Sorpresa El Otmani nella Lago Maggiore Half Marathon : secondo posto per l’azzurro : Il portacolori dell’Esercito è secondo sui 21,097 km della Lago Maggiore Half Marathon con il miglior tempo italiano degli ultimi 6 anni Ottimo risultato per Said El Otmani (Esercito) nei 21,097 km della Lago Maggiore Half Marathon. Sl traguardo di Stresa (Verbano Cusio Ossola) il 27enne di origine marocchina si è nettamente migliorato nella mezza maratona con il tempo di 1h01:31, terminando la prova al secondo posto, a 23 secondi ...

Trovato morto il surfista disperso nelle acque del Lago Maggiore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Trovato morto il surfista ...

Lago Maggiore Half Marathon - domenica si corre la 'mezza' più veloce d'Italia : ... organizzata da Sport Pro-Motions Asd, gara che può fregiarsi del titolo di 'più veloce d'Italia' nel 2018, quinta al mondo, e Silver Label Fidal. Partenza anticipata e fissata alle ore 9, mentre ...

Surfista scompare nel Lago Maggiore : ANSA, - NOVARA, 12 APR - Sono in corso da oggi pomeriggio le ricerche di un giovane che stava praticando windsurf nelle acque del lago Maggiore, davanti al lungo lago di Meina. A far scattare l'...