L’ag di Rugani «Paratici in vacanza significa che ha già il nome del prossimo allenatore»

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Davide Torchia, procuratore del difensore della Juve, Daniele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportItalia sul direttore sportivo della Juventus e sulbianconero. “Alla Juve sanno già che cosa fare, ma secondo me lo sapevano da tempo. Anche se conoscendo un po’ Fabio, 2-3 chance le tenevano aperte fino a un po’ di tempo fa, ma hanno le idee chiarissime. Lo dimostra il fatto che Fabio lavora 25 ore al giorno, poi va a Capri tre giorni, poi va a Napoli a fare le vacanze….che è già a posto, che è tranquillo. Lui non dorme per quelli dell’Under 23, se va inè proprio tranquillo. Non hai mai fattoin vita sua» L'articolo L’ag. diinche ha già ildel» ilNapolista.

