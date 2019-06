ilpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La, l’organo di governo del calcio europeo, hal’attesasuidelfra il 2016 e il 2018, che potrebbero aver violato il cosiddetto fair play finanziario. In un comunicato, laha detto che il

ilPostSport : RT @ilpost: La UEFA ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan - 8settembre74 : RT @ilpost: La UEFA ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan - Pippoba88888245 : @ErGeometra È per quello che l'uefa ha rinviato la decisione, non possono dare seconda sanzione se non si chiude prima l'appello al tas -