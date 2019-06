La terribile estate del 2003

retemeteoamatori

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Spesso ci dimentichiamo che nel mondo la causa principale di decessi, associati ad anomalie climatiche, è proprio dovuta a forti ondate di calore e siccità. Certo le ondate di freddo e le catastrofi alluvionali non sono un bel “toccasana”, ma per portare il pubblico alla realtà dei fatti volevamo soffermarci quest’oggi sulla peggiore catastrofe naturale del secolo in corso di svolgimento, ovvero l’ondata di calore dell’. L’delè stata una delle estati più calde che si ricordino, unica nel suo genere per estensione, intensità e durata. Le nazioni dell’Europa centro-occidentale, l’Italia e la penisola Iberica sono state le regioni mediterranee maggiormente colpite. Per 3 mesi o addirittura 4, se si considera l’Europa sud-occidentale, l’alta pressione africana si è estesa sul nostro continente senza concedere tregua, ...

