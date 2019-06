La stretta di Youtube | vietati i video nazisti e quelli negazionisti

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Rachele Nenzi La piattaforma proprietà di Google intensificherà la sua lotta contro i contenuti di odio vietando iche promuovono la discriminazione o la segregazione, come i siti che glorificano il nazismo No al negazionismo, alle teorie del complotto e alle ideologie neo-naziste. E cosìha annunciato che intensificherà la lotta contro i contenuti d'odio vietando iche promuovono o elogiano razzismo e discriminazione, come per esempioche elogiano il nazismo, nonché i filmati che negano eventi violenti ben documentati, come per esempio l'Olocausto o la sparatoria alla scuola elementare Sandy Hook negli Usa. Nei giorni scorsi, infatti, un filmato che nega la sparatoria del 14 dicembre 2012 nella scuola elementare del Connectitut ha fatto più di 10 milioni di visualizzaioni in 10 giorni. Un campanello d'allarme per il colosso web ...

