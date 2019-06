La sinagoga riapre dopo 1 650 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Felice Manti Nozze ebraiche nei resti dell'antica Scyle, risalente al IV secoloCristo Le lancette della storia ieri in Calabria sono tornate indietro di 1.650. Tanti nel sono passati dall'ultimo matrimonio di rito ebraico fino a ieri, quando due ragazzi hanno deciso di giurarsi eterno amore secondo il rito del nissuìn, la cerimonia del matrimonio ebraico, dentro il Parco archeologico ArcheoDeri di Bova Marina (Reggio Calabria), in quella che si ritiene l'antica Scyle (con diverse varianti toponomastiche come Scillàca o Scilliàca), località di passaggio tra Taranto e Reggio Calabria. A officiare diversi rabbini (Ezra Raful, Rav Momigliano, Elia Richetti, Gad Fernando Piperno), sindaci, studiosi, giornalisti e ovviamente amici della coppia, Roque e Ivana, che hanno avuto l'idea di sposarsi in Calabria. LaArcheoDeri risale almeno al IV secolo e in Occidente ...

