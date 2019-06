La sanguinosa guerra

Libia - la situazione precipita : guerra civile violentissima e sanguinosa - 800 mila migranti in fuga verso l’Italia. Allarme ISIS : La situazione sta precipitando in Libia dove la violentissima guerra civile diventa sempre più pesante e sanguinosa. Il Libya Observer riferisce di pesanti scontri in atto oggi pomeriggio tra l’Esercito nazionale libico del maresciallo Khalifa Haftar e le milizie a protezione della capitale, nella localita’ di Ain Zara, a pochi chilometri a sud di Tripoli, mentre l’Oms ha aggiornato il bilancio dall’inizio ...