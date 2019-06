La Premier League ribadisce il “no” alla Super Champions

Mercato Juventus - non solo Icardi : nuovo attaccante dalla Premier League! : Mercato Juventus- Giorni decisivi per il futuro della Juventus, soprattutto per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la sensazione è che Sarri sia il candidato numero uno per prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconere. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo della Juventus, anche se […] More

Bundesliga - è record di gol : meglio di Serie A e Premier League : La Bundesliga è andata da poco in archivio, una stagione che ha regalato molto spettacolo, confermata anche dal numero di gol realizzati, 973 gol in 306 partite, eguagliando così il record di 32 anni fa. Le cifre sono state presentate dalla lega calcio tedesca di calcio (Dfl), la media è stata di 3,2 gol a partita, contro i 2,8 della Premier League, i 2,7 della Serie A e i 2,6 di Liga e Ligue 1, solo 17 partite sono finite a reti ...

De Rossi in Premier League? Salah chiama il suo ex compagno : “sarebbe il benvenuto” : Salah chiama De Rossi: il giocatore egiziano non nasconde la voglia di tornare a giocare con l’ex capitano giallorosso “De Rossi sarebbe il benvenuto in Premier League, sarei contento di averlo di nuovo in squadra“. E’ l’invito dell’attaccante del Liverpool Mohamed Salah, all’ex capitano giallorosso ed ex compagno di squadra ai tempi della Roma. “De Rossi è una leggenda, un ottimo amico, non ...

Premier League - a Infront la vendita dei diritti tv in Africa : Premier League diritti tv Africa – La Premier League e Infront hanno siglato una nuova partnership per la vendita dei diritti delle gare in chiaro in tutta l’Africa sub-sahariana per tre anni, a partire dalla stagione 2019/20. Il progetto sarà gestito dalla nuova divisione Africana di Infront, con sede a Parigi, che si occuperà di […] L'articolo Premier League, a Infront la vendita dei diritti tv in Africa è stato realizzato da ...

L’Aston Villa torna in Premier League : Terry batte Lampard : Stadio tutto esaurito quello di Wembley, presente anche il tifosissimo Principe Williams per festeggiare la promozione in Premier League dell’Aston Villa. Si è disputata la finale playoff, la squadra dei ‘Villans’, che ha in panchina come allenatore in seconda John Terry ha vinto con il risultato di 2-1 contro il Derby County allenato dall’ex compagno di squadra, ai tempi del Chelsea, Frank Lampard. A decidere la ...

Premier League - un nuovo sceicco fa il suo ingresso nel calcio inglese : il club che diventerà arabo : Un altro sceicco arabo sta per sbarcare in Premier League. Dopo Mansour al Manchester City accordo raggiunto per il passaggio di un altro club. Secondo il “Sun“, starebbe per passare di mano il Newcastle: Mike Ashley avrebbe raggiunto un’intesa sulla base di circa 400 milioni di euro con lo sceicco Khaled bin Zayed Al Nehayan, cugino dello sceicco Mansour già proprietario del Manchester City e che un anno fa provò, senza ...

Premier League - si riscrivono le regole : 7 nuove norme [DETTAGLI] : La Federcalcio inglese (FA) ha annunciato che nella prossima stagione le partite di Premier League subiranno alcune modifiche: 7 le nuove regole. La prima innovazione riguarda le sostituzioni: i giocatori coinvolti nel cambio dovranno lasciare il rettangolo di gioco nel luogo più vicino alla loro posizione. La nuova regola vuole ridurre la perdita di tempo tra l’annuncio di una sostituzione e la ripresa del gioco, ma potrebbe ...

Premier League - che ricavi dai diritti tv : 2 - 4 mld ai club : ricavi diritti tv Premier League 2018 2019 – La Premier League ha annunciato il valore dei ricavi da diritti tv e dalle entrate commerciali distribuiti ai club per la stagione 2018/19. Con il campionato giunto ormai al termine, ecco che la Premier League ha ufficializzato la distribuzione dei proventi derivanti dai diritti tv per la stagione […] L'articolo Premier League, che ricavi dai diritti tv: 2,4 mld ai club è stato realizzato ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : TOTS Premier League garantito. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di Garanzia TOTS premier League che permette di ottenere una card garantita della Squadra della Stagione del massimo campionato […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: TOTS premier League garantito. Requisiti, premi e ...

Manchester City - citta` in festa per la Premier League e la Coppa d’Inghilterra [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Premier League - rinnovata fino al 2022 la partnership con IMG : Premier League partnership IMG – La Premier League ha raggiunto un nuovo accordo con l’agenzia IMG per il rinnovo della partnership che le lega. Le due organizzazioni continueranno a lavorare insieme per gestire le “Premier League Productions” (PLP) per le prossime tre stagioni. PLP produce e distribuisce tutto quello che fa parte della programmazione internazionale […] L'articolo Premier League, rinnovata fino al 2022 la partnership ...

Fifa 19 TOTS : scopri la Squadra della Stagione della Premier League! : Il 17 maggio verrà annunciato, a partire dalle 16, il terzo TOTS di Fifa 19, la Squadra della Stagione della Premier League, il massimo campionato britannico Come accaduto lo scorso anno i nomi di alcuni giocatori verranno svelati, a partire dalle ore 16, attraverso l’iniziativa #TOTSWATCH, una sorta di caccia al tesoro fra le strade […] L'articolo Fifa 19 TOTS: scopri la Squadra della Stagione della Premier League! proviene da I ...

"Squadre della Premier League controllate dai bin Laden". Indaga l'antiterrorismo : I soldi della famiglia di Osama bin Laden nelle casse di alcuni club della serie A britannica. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, i magistrati dell’Alta Corte di Giustizia inglese avrebbero recentemente accertato legami tra alcune squadre della Premier League e i familiari dell’ex sceicco del terrore. Per gli inquirenti, la cerchia del fondatore di Al Qaida utilizzerebbe diverse squadre di calcio professionistiche come ...

Bufera in Premier League – Indagini in corso su club per contatti con la famiglia Osama bin Laden : Bufera in Premier League. Stando a quanto riportato da Il Giornale, la famiglia del terrorista Osama bin Laden ha il controllo di uno dei club neopromossi nella massima serie inglese. Bufera Premier League – Secondo il Daily Telegraph i club coinvolti con prestanomi della famiglia sono più di uno, le Indagini sono in corso. Le Indagini “I magistrati della High Court of Justice d’Inghilterra, riporta The Daily Telegraph, ...