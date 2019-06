La politica dimentica l' economia digitale

Voto per l'Europa - il Sud dimenticato : i big della politica snobbano il Mezzogiorno : Non è un caso. Non lo è affatto. Perché vista la rimozione del tema Mezzogiorno dall'azione del governo e la scarsa centralità della questione meridionale nella...

Beatrice Venezi - direttore d’orchestra in lungo : “Suonare? Come educazione civica. La politica? Si dimentica del teatro. Ma ci va per le foto” : Esperimento: cercate su Internet l’Adagio dello Spartacus di Aram Kachaturian (fate un atto di fede) e ascoltate i primi trenta secondi. Vi suona familiare? Esatto, è proprio uguale a Can’t Take My Eyes Off Of You. O meglio: è il brano di Frankie Valli che è largamente debitore del compositore russo. Come la pubblicità di un noto sgrassatore che segue la sua Danza delle spade. Sorpresi? Aspettate di scoprire il filo rosso che lega la Gazza Ladra ...