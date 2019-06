La Pisa leghista contro le moschee finisce per bloccare anche le imprese cristiane

Il sindaco leghista di Pisa come la Contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare : il varo è fantozziano : “Capo varo , vado?”. “Vadi!”. Ha ricordato una celebre scena del Secondo Tragico Fantozzi, l’inaugurazione per l’apertura di un canale da parte del sindaco leghista di Pisa Michele Conti: il video, diffuso sui social da Selvaggia Lucarelli, mostra il primo cittadino che tenta senza successo di far infrangere una bottiglia contro una parete del canale, aiutato anche dal deputato del Carroccio Edoardo ...

Pisa - giunta leghista contro la manifestazione per la liberalizzazione della cannabis : “Via dal centro città” : La prima “CanaPisa” della giunta leghista di Michele Conti sarà ridimensionata. E non è escluso che l’annuale manifestazione per la liberalizzazione della cannabis possa addirittura saltare. Almeno stando a sentire le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha dichiarato guerra ai negozi di cannabis e alle “feste in giro per l’Italia”. “L’ultimo scempio è avvenuto nella mia Milano, so che ci sono iniziative in ...