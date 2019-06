La Nazionale femminile australiana alza la voce | «Premi uguali a quelli maschili»

Basket femminile : Kathrin Ress non recupera dall’infortunio al ginocchio e lascia il raduno della Nazionale : Si riduce a 16 il numero di giocatrici tra le quali verranno scelte le 12 che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Europei di Serbia e Lettonia, che si svolgeranno dal 27 giugno al 7 luglio. Kathrin Ress, infatti, non riesce a recuperare dall’operazione che ha sostenuto nello scorso marzo per compiere la pulizia generale e sistemazione dei menischi del ginocchio, e lascia dunque il raduno della Nazionale. L’intervento è stato ...

“Ai Mondiali di Calcio femminile la Sport Man sarà in campo con la Nazionale del Brasile” : “Quando lo scorso anno la Sport Man lanciò un appello affinchè il Calcio femminile non fosse discriminato, fummo derisi e sottovalutati. Ci dissero che avevamo assunto una posizione demagogica e senza costrutto. Dopo dodici mesi siamo lieti di apprendere che in tanti hanno scoperto il football delle donne, salendo sul carro di uno Sport amato dal pubblico e ricco di veri talenti che meritano adeguata attenzione da parte dei mass media. Il ...

C’è la figlia di Bob Marley dietro la Nazionale giamaicana femminile (che incontrerà l’Italia) : Sono le meno favorite nel Mondiale di Francia, nel girone con Brasile, Australia e Italia. Sul Corriere della Sera la storia delle Reggae Girlz, la squadra giamaicana finanziata da Cedella Marley, 51 anni, figlia maggiore del mitico Bob. Non aveva mai pensato al pallone. Seguiva la casa discografica fondata dal padre, la Tuff Gong, poi, un giorno del 2014, il figlio le porta a casa un volantino in cui c’è la notizia che si cercano fondi ...

Volleyball Nations League 2019 - la Nazionale femminile di Mazzanti domina contro la Thailandia : Volleyball Nations League 2019, la Thailandia non può nulla contro l’Italia del Ct Mazzanti: 3-0 netto per le azzurre Opole, Polonia. Nella Volleyball Nations League 2019 le vice campionesse mondiali azzurre hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, infliggendo un secco 3-0 (25-13, 25-17, 26-24) alla Thailandia. contro un avversario storicamente ostico le ragazze di Davide Mazzanti hanno mostrato una gran pallavolo: ritmo alto, ...

VNL femminile - la Nazionale tedesca allenata dal CT Felix Koslowski avrà due 'italiane' : Dopo aver superato la Polonia nella prima partita della Nations League, la Nazionale italiana allenata dal CT Davide Mazzanti dovrà vedersela con la Thailandia, già affrontata due volte nel torneo Montreux Masters, e con la Germania, attualmente 15° nel ranking FIVB. Anche la selezione tedesca ha partecipato al prestigioso torneo di Montreux chiudendo al 7° posto. Il commissario tecnico delle tedesche Felix Koslowski è chiamato quanto meno a ...

Hockey prato : triangolare di prestigio per la Nazionale italiana femminile. Le convocate per le sfide a Spagna e Malesia : triangolare di lusso per quanto riguarda la Nazionale femminile di Hockey su prato che al CPO Giulio Onesti di Roma, dal 26 al 31 maggio prossimi ospita Spagna e Malesia, rispettivamente settima e ventiduesima del ranking mondiale. Da sottolineare che le iberiche sono reduci da un clamoroso bronzo iridato. Questo torneo sarà sicuramente propedeutico alla “Final” delle Hockey Series, in programma a Valencia dal 19 al 27 giugno 2019: in palio il ...

Pallavolo - Nazionale femminile : le convocate del Ct Mazzanti per la Nations League : Davide Mazzanti ha reso nota la lista delle convocate per la Nations League di volley: 25 pre-convocate Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di Pallavolo, Davide Mazzanti, ha comunicato la lista delle 25 atlete che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. Per ogni tappa il Ct potrà scegliere 14 atlete. Di seguito l’elenco. Alzatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Ofelia Malinov, Francesca Bosio. Centrali: ...

Pallavolo - la Nazionale femminile di Mazzanti supera la Cina under 23 : Sorokaite sugli scudi : Pallavolo, la Nazionale femminile di Mazzanti ha giocato questa sera contro la Cina under 23 vincendo 3-1 Nel secondo test match in programma a Cavalese, le azzurre hanno bissato il successo ottenuto ieri, superando 3-1 (25-20, 20-25, 25-22, 25-19) la Cina under 23. Dopo la vittoria ottenuta ieri al tie-break, nella sfida di oggi, disputata al Palazzetto dello Sport ‘Árpád Weisz’ dell’Istituto ‘La Rosa ...

Pallavolo - la Nazionale femminile sorride : il braccio armato di Indre Sorokaite stende la Cina U23 : Le ragazze di Mazzanti superano al quinto set la selezione U23 cinese, regalando buone sensazioni al ct azzurro Un partita difficile e combattuta, segnata dalla battuta e dall’attacco, si è dimostrata un ottimo allenamento per la Nazionale Italia di Pallavolo per provare i tempi di gioco, i muri a 3 e gli spostamenti delle seconde linee. La Cina U23, con altezze importanti e leve lunghe, ha concesso poco ed impegnato le ragazze di ...

Nazionale volley femminile - le scelte del CT Mazzanti per il collegiale : out Egonu e Sylla : Il commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, ha diramato la lista delle convocate in vista del collegiale di Cavalese che ha preso il via il 1° maggio e proseguirà fino al giorno 9. Le scelte del CT sono solo in parte simili a quelle effettuate in merito alla Nations League che vedrà le azzurre impegnate tra maggio e giugno nella fase a gironi. Tra le escluse si segnalano soprattutto le atlete di Novara e ...

Atletica – Trofeo Opitergium - la Nazionale femminile U20 si impone a Oderzo : Nel Trofeo Opitergium la trentina è autrice di una gara in rimonta e trascina le azzurre U20 sul primo gradino del podio. Battocletti si ferma, secondo posto degli juniores Le azzurrine sul gradino più alto del podio, gli U20 sul secondo. E poi la grande rimonta di Angela Mattevi, che risale giro dopo giro fino a insidiare la vittoria dell’inglese Jessica Mitchell. Si chiude con sorrisi azzurri in serie la terza edizione del Trofeo ...