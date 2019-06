La lettera della Commissione UE all’Italia | bocciati reddito di cittadinanza e quota 100

I classici della letteratura su Instagram? È William Shakespeare il più “social” di tutti : “Romeo e Giulietta”, al tempo dei social: non è il titolo di qualche fantasioso riadattamento del celebre dramma shakespeariano, bensì quello che accade se ci si chiede quale sia l’opera letteraria più celebre su Instagram. Lo scrittore, ovviamente, è William Shakespeare: ma la lista degli autori più citati e “seguiti” sul noto social network è lunga, e comprende anche Jane Austen e Dostoevsky.Continua a leggere

Procura Roma apre inchiesta sulla diffusione della bozza della lettera di Tria : Dopo la denuncia depositata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, per la diffusione di una bozza della lettera di risposta, indirizzata all’Unione europea, sull’evoluzione del debito italiano nel 2018, arriva l’inchiesta della Procura di Roma.La denuncia del titolare di via XX settembre ipotizzava i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d’ufficio. L’inchiesta è al momento ...

lettera Tria a UE : la nota del Mef e il punto della situazione : Lettera Tria a UE: la nota del Mef e il punto della situazione Il braccio di ferro con la Unione è ricominciato e l’esponente principale in questa sfida a distanza tra Roma e Bruxelles è sicuramente, da parte dell’esecutivo italiano, Giovanni Tria. Il ministro dell’economia. Ricordiamo che l’Unione ha chiesto un taglio della spesa pubblica. Il vero nodo gordiano risiede nel tipo di spesa: da Bruxelles sembra che sia ...

Tria : "La diffusione della lettera? Un danno al negoziato con la Ue" : "Non c'è nessun dubbio che danneggia il negoziato con la Commissione europea. Quel testo non era definitivo, era una bozza incompleta con varie opzioni aperte. Non era pensata per la pubblicazione, non sarebbe dovuta uscire" Segui su affaritaliani.it

La risposta del governo alla lettera della Commissione Europea : È stata inviata ieri sera, dopo che una bozza in cui si parlava di flat tax e di tagli al welfare aveva portato a nuovi malumori tra Lega e M5S

TROIKA IN ITALIA/ La verità dietro il giallo della lettera a Bruxelles : C'è stato un giallo ieri sulla lettera di risposta alla Commissione europea che chiedeva conto all'ITALIA del suo livello di debito pubblico

De Luca : “M5s può far la fine dell’Idv. Salvini? Lo inviterò al Festival della letteratura - così sta lì appollaiato col rosario” : “Grazie a Dio, sono finite le elezioni europee. Abbiamo finalmente recuperato una condizione di benessere per il nostro fegato, perché non se ne poteva più di tutte queste ammuine”. così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell’analisi del voto alle europee. E sul crollo del M5s e sul trionfo della Lega osserva: “Dopo 11 mesi hanno ...

lettera Ue - ecco la bozza della discordia : Tagliare i soldi per il reddito di cittadinanza (e in parte anche a quota 100) per andare incontro all’Europa. Questa, in sintesi, una delle argomentazioni sostenute dal ministero del Tesoro per rispondere ai rilievi dell’Ue sul mancato rispetto della regola del debito da parte del governo. Nella bozza del documento, fatta circolare fra i ministeri, c’è la considerazione che verranno ridotte “le proiezioni di ...

Ira M5s per le anticipazioni della lettera di Tria alla Ue : "Non ne sapevamo nulla" : Il M5s reagisce con ira alle anticipazioni di stampa sulla lettera con la quale il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha replicato alla missiva con la quale Bruxelles aveva domandato come l'Italia intendesse ridurre il deficit. La promessa di "ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare" è sembrata infatti diretta al reddito di cittadinanza, provvedimento bandiera dei pentastellati. "La lettera preparata ...

Il giallo della lettera di Tria alla Ue : «Solo anticipazioni - nulla di vero». Di Maio : «Non ne sappiamo nulla» : Il ministro dell’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del governo alla lettera della Commissione Ue sul debito pubblico : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda quota 290 punti base in apertura dei mercati azionari nella giornata in cui è attesa la lettera di risposta del governo italiano all’Ue sui conti pubblici. Il decennale italiano è scambiato al 2,72% sul mercato secondario. La missiva firmata dai commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria, era arrivata mercoledì: l’Unione Europea ...

Giulia Cavaglia scrive una lettera prima della scelta : “Rifarei tutto..” : Giulia Cavaglia, una lettera prima della scelta a Uomini e Donne: la tronista divisa tra Manuel e Giulio Giulia Cavaglia è ormai vicina alla scelta a Uomini e Donne. Questa stagione del Trono Classico sta giungendo al termine e domani l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi lascerà il programma insieme a Manuel Galiano o a Giulio […] L'articolo Giulia Cavaglia scrive una lettera prima della scelta: “Rifarei tutto..” ...

Colpa della crisi e promesse di tagli alla spesa. Così Tria risponderà alla lettera Ue (ma non servirà) : Caro Valdis, caro Pierre, la Colpa è soprattutto della crisi economica internazionale che nel 2018 non ha permesso all’Italia di tenere il passo degli impegni per ridurre il debito. Valdis sta per Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, e Pierre per Pierre Moscovici, il commissario per gli Affari economici. A loro risponderà così Giovanni Tria, che si è visto recapitare dai due una lettera ...

La lettera della Commissione Ue inguaia il Governo - Conte sale al Quirinale : Il Governo non ha rispettato i patti e il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato. Ma a...