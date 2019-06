La Juve sale in Borsa ma può uscire dal FTSE MIB

La Juve sale in Borsa : è tra gli unici titoli in positivo : Continua il rally della Juventus in Borsa. In una giornata finora ampiamente negativa per tutti gli indici europei, con Milano che alle 11.30 perde l’1,69%, il titolo bianconero continua nella sua risalita, con volumi già alti in mattinata. Dopo un’apertura sprint oltre il +4,5%, il titolo della Juventus si è assestato intorno al +3%: nel […] L'articolo La Juve sale in Borsa: è tra gli unici titoli in positivo è stato ...

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Juve U23 : per la panchina sale Pirlo : TORINO - La differenza di eco mediatica è di gran lunga superiore alla differenza di due categorie che passa tra la Serie A e la Serie C, teatri dove le due squadre si esibiscono. Anche la panchina ...

Juve - dopo le vendite il titolo risale in Borsa : +4 - 5% : dopo le vendite riparte un nuovo rally per la Juventus in Borsa. Il titolo dei bianconeri, dopo il -30% seguito alla sconfitta con l’Ajax in Champions League, è tornato infatti a salire nella giornata di oggi. Nel dettaglio, dopo aver aperto ulteriormente in calo a 1,1795 euro per azione (aveva chiuso la giornata di ieri […] L'articolo Juve, dopo le vendite il titolo risale in Borsa: +4,5% è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Spal - sale la “febbre” Juventus : si va verso il tutto esaurito al Mazza di Ferrara : E’ in arrivo la Juventus e Ferrara sportiva è in fibrillazione. Questa settimana è stata un’autentica caccia al biglietto, ma i tagliandi per assistere alla gara che andrà in scena sabato al “Paolo Mazza” si sono volatilizzati e per la prima volta in questa stagione lo stadio ferrarese presenterà il classico tutto esaurito in questa stagione, solamente sfiorato in occasione degli incontri con Atalanta, Inter e ...