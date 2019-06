La guerra tra correnti alla procura di Roma costringe la politica a rispondere a quattro

Vietti (ex Csm) ci spiega cosa c’è in ballo a Roma nella guerra tra pm : Roma. Se gli dei non sono caduti, è caduta la vergogna. La presunta purezza togata non esiste, e il mosaico restituito dall’attualità di dossier incrociati, esposti in procura, veleni mediatici, emana un putrido odore. Le vicende sono note: all’inchiesta perugina per corruzione a carico del pm Roman

Luca Palamara - Filippo Facci e la verità sul "sottobosco delle nebbie" : cosa c'è dietro la guerra tra le toghe : Ci sono dei magistrati che indagano su altri magistrati accusati di aver favorito o danneggiato altri magistrati, e per il resto, se arrivate in fondo a questo articolo, siete degli eroi. Già fatichiamo a render conto di forze politiche che bene o male conosciamo - addirittura votiamo - benché occup

La Difesa si ritrova la guerra in casa - il sottosegretario M5s attacca la ministra Trenta : Il MoVimento Cinque Stelle si spacca anche sulla Difesa. Nel mirino di una parte dei pentastellati, dopo Luigi Di Maio, c’è la ministra Elisabetta Trenta, sponsorizzata a suo tempo proprio dallo stesso capo politico. "Ascolta capi e capetti del passato, fa scelte incomprensibili ed è consigliata male”. La bordata alla Trenta arriva dal suo sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, a sua volta, fedelissimo di Maio. I vertici dei 5 stelle ...

Matteo guerra chiede scusa a Manuela Arcuri : c’entra Simone Coppi : Matteo Guerra oggi: a Live-Non è la d’Urso chiede scusa all’ex fidanzata Manuela Arcuri Matteo Guerra è tornato in televisione. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato ospite di Live-Non è la d’Urso per discutere del finto matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Matteo – che da tempo ha lasciato il mondo dello […] L'articolo Matteo Guerra chiede scusa a Manuela Arcuri: c’entra Simone Coppi ...

Ragusa - la polizia sequestra un arsenale : 30 armi da guerra pronte all’uso e 2mila munizioni : La polizia di Vittoria, in provincia di Ragusa, ha posto sotto sequestro un vero e proprio arsenale composto da armi da guerra anche dal grande potenziale offensivo: c'erano infatti trenta pistole e fucili, alcuni dei quali dalla spiccatissima capacità bellica, e anche quasi 2mila munizioni di vario calibro. Secondo fonti investigative, si tratta del più importante sequestro di armi degli ultimi 20 anni nel Ragusano. Tutte le ...

Puntate Beautiful : guerra tra Steffy e Hope - ma non c’entra Liam : Beautiful anticipazioni italiane: Ridge crea malumori alla Forrester Creations, la scelta tra Steffy e Hope Nuova guerra tra Steffy e Hope, ma questa volta non c’entra Liam. Nel corso delle prossime Puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, le due rivali in amore si ritrovano a combattere anche sul campo di lavoro. Scendendo nel […] L'articolo Puntate Beautiful: guerra tra Steffy e Hope, ma non c’entra Liam proviene da Gossip ...

Si riaccende la guerra tra Trump e Huawei dopo il ban. Il CEO : “Se mi chiama lo ignoro - è ridicolo” : Sembravano esserci ottimi presupposti per la pace tra Trump e Huawei, dopo il ban imposto a Google coi nuovi prodotti concepiti dall'azienda asiatica e con il blocco degli aggiornamenti relativi anche ai vecchi device già presenti sul mercato. dopo le ampie rassicurazioni del produttore, al punto che il proprio sistema operativo pare essere già in fase avanzata dal punto di vista della progettazione, bisogna aggiungere un ulteriore capitolo a ...

Brexit - scatta la guerra tra i conservatori per il successore di Theresa May : La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno, e la ricerca del suo successore è già partita, senza esclusione di colpi incentrati proprio sulla Brexit che May non è riuscita a portare a termine.Il processo di selezione del nuovo leader del Partito Conservatore dovrebbe iniziare la settimana successiva al 7 giugno, con Theresa May che resterà di fatto in ...

La scelta del re - trama - cast e curiosità del film di guerra : La scelta del re racconta un episodio probabilmente poco conosciuto in Italia ma molto significativo di resistenza, coraggio e valori morali avvenuto durante la seconda guerra Mondiale: la pellicola del 2016 racconta le decisioni del re di Norvegia nel momento più drammatico del Paese quando venne invaso dai nazisti. Il film che ha concorso per l’Oscar straniero ottenendo la nomination è in onda in prima visione tv sabato 25 maggio alle ...

"Il Piave mormorava" - canzone del 24 maggio/ L'entrata in guerra dell'Italia nel 1915 : 'Il Piave mormorava', una delle più celebri canzoni patriottiche italiane che celebra L'entrata in guerra dell'Italia nel 1915.

Accadde oggi : il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra : Dopo una prima fase di neutralità e il ripudio della Triplice alleanza con Austria e Germania, l’Italia entra nella I guerra Mondiale a fianco delle potenze dell’Intesa, Gran Bretagna, Francia e Russia degli zar, il 24 maggio 1915. La partecipazione dell’Italia ebbe inizio circa dieci mesi dopo l’avvio del conflitto, durante i quali il Paese conobbe grandi mutamenti politici, dalla rottura degli equilibri giolittiani ...

Borse : Europa in rosso tra elezioni - guerra commerciale e Brexit. Giù anche Wall Street : Pesano i timori per le tensioni tra Usa e Cina. Al via le consultazioni elettorali in alcuni Paesi, tra cui la Gran Bretagna. Le urne si chiuderanno per tutti domenica. Intanto, sembrano più vicine le dimissioni di Theresa May. In rialzo lo spread, a Milano vendite generalizzate. Il Dow Jones cede oltre l'1%...

Per Mkhitaryan (Arsenal) niente EL : lo preoccupa la guerra tra Armenia e Azerbaigian : Il centrocampista armeno dell’Arsenal Henrick Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League di Baku contro il Chelsea, il 29 maggio. Non si sente sicuro a causa di una guerra tra Armenia e Azerbaigian che va avanti da troppo tempo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Le tensioni tra i due paesi cominciarono negli ultimi anni dell’Unione Sovietica e portarono alla guerra tra 1992 e 1994. Il motivo era un contenzioso sulla ...

Antonio Socci e la guerra di Papa Francesco a Matteo Salvini : "La chiesa stia tranquilla se nomina Dio invano" : Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra l'ossessione collettiva delle élite. È una fissazione, specie sui media. Il partito della demonizzazione pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scon