La guerra dei populisti al Terzo settore

La guerra dei dazi ci riporta al Medioevo : Una parola che pareva scomparsa, o almeno in via di sparizione, è tornata di prepotente attualità. È il sostantivo “dazio”, derivato dal latino medievale datio che significava “l’atto di dare”.Nello schema frammentato di quel periodo della storia europea, i dazi costituivano una delle principali tasse che il potere incassava senza alcun costo: si esigeva, infatti, un pagamento per autorizzare il ...

Il notaio di Siri - l’Antitrust e la surreale guerra di cartello dei professionisti : Nel 2006 viene varata la legge Bersani sulla concorrenza: abolisce una serie di posizioni di rendita a favore di una maggiore concorrenza dei servizi erogati dai professionisti ai cittadini. Ovviamente esistono le “storture del sistema”: casi in cui più aziende si mettono d’accordo e creano dei “cartelli” a danno dei cittadini. Basti pensare al recente caso del 2018 dove è stato scovato un accordo di cartello tra le maggiori compagnie ...

Matteo Salvini - la dichiarazione di guerra dei movimento No Tav : "Faremo resistenza contro il leghista" : Dai movimenti No Tav arriva una sorta di dichiarazione di guerra contro il governo e Matteo Salvini, dopo la vittoria alle Regionali in Piemonte del candidato di centrodestra Alberto Cirio. Il nuovo governatore piemontese aveva basato una parte importante della sua campagna elettorale sul linea ad a

La guerra dei dazi manda a picco il petrolio : È stata la seduta peggiore dell’anno per il petrolio, con perdite intorno al 6% che hanno spinto il Brent a 67 dollari e il Wti a 57 dollari. Gli investitori sono ora focalizzati sulle relazioni commerciali sempre più aspre tra Usa e Cina, che rischiano di frenare l’economia globale e dunque la domanda di greggio. Dimenticati, almeno per il momento, le tensioni geopolitiche che infiammano il Medio Oriente e il vero e ...

Genova - l'altolà dei portuali : "Non carichiamo le armi per la guerra in Yemen" : Pina Francone Il caso al porto di Genova, dove una nave che doveva salpare verso l’Etiopia con il carico di materiale bellico è stata fermata dal sit-in degli operatori portuali "Su questa nave volete caricare le armi per la guerra in Yemen e a noi non ci sta bene". Con queste parole i camalli e i portuali del porto di Genova si sono di fatto rifiutati di portare nella stiva della "Bahri Yambu" – in arrivo dalla Francia e bettente la ...

Usa-Iran - cosa nasconde la "guerra dei tweet" : E’ “solo” un tweet. Non una dichiarazione di guerra. Ma quel “cinguettio” presidenziale rafforza la dottrina Pompeo&Bolton sull’Iran: sanzioni e pressioni militari hanno come obiettivo strategico la fine del regime degli ayatollah e non il contenimento dell’espansionismo della mezzaluna sciita in Medio Oriente. “Se l’Iran vuole lo scontro questa sarà ufficialmente la sua ...

Genova - attracca la nave saudita che trasporta armi. Picchetto dei portuali : “Non saremo complici guerra in Yemen” : Come previsto, la Bahri Yambu, il cargo battente bandiera saudita che, da quanto trapelato, sarebbe carico di armamenti destinati a Riyad pronte all’utilizzo nella guerra in Yemen, è attraccato intorno alle 6 al terminal Gmt del porto di Genova, nonostante il tentativo del Collettivo Autonomo Lavoratori portuali di impedire l’approdo bloccando l’ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione “Stop ai traffici di armi, ...

Al summit dei Petro-Stati i venti di guerra del Golfo : I Petro-Stati fanno i conti con il “Sanzionatore” di Washington e con i venti di guerra che spirano nel Golfo Persico. A Gedda va in scena il meeting dei maggiori esportatori di petrolio allargato a Russia e ad altri Paesi non-Opec, per preparare il vertice di giugno a Vienna. Per il ministro del petrolio del Sud Sudan, Ezekiel Gatkuoth, la riunione di monitoraggio si concluderà con il mandato di lasciare inalterati i tagli di ...

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - il racconto choc del dottore : «Come in guerra - il killer sparava anche contro i medici» : «Una terribile notte da far West»: così Giuseppe Fedele - specialista in Chirurgia di urgenza, 63 anni, di cui 30 trascorsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini....

La guerra dei decreti e un consiglio dei ministri in bilico : L’unico sentimento che li unisce è l’esigenza di uno spot elettorale prima del voto di domenica prossima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano su tutto e per alzare al massimo il livello dello scontro hanno scelto di puntare su due decreti tanto importanti per i rispettivi partiti quanto divisivi. L’obiettivo è differenziarsi il più possibile alla ricerca di voti prima del 26 maggio. Il decreto Sicurezza ...

guerra dei dazi - ecco la formula che svela perché la Cina sta vincendo su Trump : La partita a scacchi tra Washington e Pechino si sta giocando su due fronti: da un lato le aliquote con cui tassare le rispettive merci, dall’altro bisogna tener conto degli effetti del cambio tra dollaro e yuan. Proprio l’effetto-cambio, a conti fatti, riporta in vantaggio al momento la Cina...

