La fisica che spiega il volo degli stormi di uccelli

Sanità - terapia del dolore : una giornata per il diritto a non soffrire sia fisicamente che moralmente : Presentata oggi a Roma della XVIII giornata nazionale del sollievo, in programma domenica. Un’occasione per fare il punto sull’applicazione della Legge 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore. Formazione degli operatori per promuovere l’umanizzazione delle cure e assistenza sul territorio “senza dolore”: questi sono i due aspetti fondamentali in materia di cure palliative e terapia del dolore ...

I modelli statistici della fisica per studiare le mutazioni genetiche del cancro : La rivista Nature Genetics ha pubblicato un importante risultato ottenuto da un team di ricerca italiano che ha studiato le cause delle alterazioni geniche più frequenti per lo sviluppo del cancro, chiamate “traslocazioni cromosomiche”. Il team ha scoperto che il danno al DNA tende ad avvenire all’interno di specifici geni, e in momenti precisi della loro attività, che possono essere individuati con un buon livello di accuratezza. Non tutti i ...

Check-up gratuiti e attività fisica - torna la Longevity Run : Al Cinema Trevi e' stata presentata l'edizione 2019 della Longevity Run, che anche quest'anno sara' caratterizzata da Check-up gratuiti.

fisica : la meccanica quantistica domina anche l’antimateria : anche il positrone, ossia la corrispondente antiparticella dell’elettrone, ha una doppia natura: è sia onda che particella. Questa sua caratteristica è stata ricavata osservando per la prima volta l’interferenza di onde di antimateria con singoli positroni, e conferma che le leggi della meccanica quantistica valgono anche per l’antimateria. Si tratta della versione con singole particelle di antimateria del classico esperimento di interferenza ...

Sostenere esami? Attività fisica allena anche la memoria : Mentre si studia, fare un po' di esercizio fisico potrebbe non essere una perdita di tempo, ma un trucco per memorizzare meglio. Il meccanismo, messo in luce da uno studio pubblicato sul Journal of the International Neuropsychological Society, è stato testato sugli anziani, ma potrebbe valere come consiglio anche per i giovani alle prese con gli esami. E' stato già dimostrato che l'Attività fisica moderata e regolare può aumentare il volume ...

Astrofisica - getti impazziti dal buco nero del sistema binario V404 Cygni : “spray” di plasma che seguono traiettorie anomale : Guidato da James Miller-Jones dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), un gruppo di ricercatori ha osservato nel dettaglio i getti che sfrecciano dal buco nero del sistema binario V404 Cygni a quasi 8 mila anni luce dalla Terra in direzione della costellazione del Cigno. Pubblicato oggi sulla rivista Nature, lo studio dimostra che questi getti si comportano in un modo mai visto prima: le due emissioni di materiale si ...

Lo sapete che se fate attività fisica migliorano anche alcuni disturbi della vista? : Con lo sport si 'modella' il cervello 'Gli studi condotti su modelli animali evidenziano che l'attività fisica potenzia la plasticità cerebrale, ossia la capacità dei circuiti del cervello di ...

Memoria - gli effetti positivi dell’attività fisica che si trasmettono di padre in figlio : L’attività fisica non fa bene solamente al corpo, ma anche alla mente. Lo svela una nuova ricerca scientifica secondo cui gli effetti sulla Memoria si trasmettono di padre in figlio. Secondo gli esperti infatti i risultati positivi sulle funzioni cognitive si possono ereditare. Lo studio, realizzato da Angela Fontan-Lozano, del Cajal Institute di Madrid e pubblicato sulla rivista PNAS, ha dell’incredibile. I ricercatori hanno ...

Jeep Gladiator Gravity - il fuoristrada che sfida la fisica [GALLERY] : Jeep Gladiator Gravity, il fuoristrada concepito con la collaborazione di Mopar specializzato nell’arrampicata su roccia Il concept Jeep Gladiator Gravity si basa sull’idea di mostrare un veicolo fuoristrada specializzato nell'”arrampicata su roccia” grazie alla serie di Jeep Performance Parts by Mopar già disponibili. Realizzato nell’accattivante colorazione Punk’N Metallic Orange, questo concept ...