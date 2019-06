La finale di The Voice of Italy

Chi ha vinto The Voice 2019 : classifica finale e chi è Carmen Pierri : Chi ha vinto The Voice 2019: classifica finale e chi è Carmen Pierri The Voice 2019 è stata una edizione interessante, totalmente rinnovata in materia di coach e di presentazione rispetto allo scorso anno. Sulle poltrone più ambite dei talent musicali si sono seduti Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio, mentre a condurre le 8 puntate ci ha pensato Simona Ventura, al suo tanto atteso ritorno in Rai. I 4 giudici hanno ...

Ascolti Tv : il finale di The Voice è un flop - a rischio la prossima edizione : Anche The Voice 2019 è arrivato alla conclusione. Ieri sera, in diretta su Rai 2, si è svolta la Finale, che ha proclamato vincitrice la giovane Carmen Pierri ma le cose non sono andate come previsto. Il programma condotto da Simona Ventura, pur avendo registrato sempre degli ottimi risultati in te

The Voice - prima della finale - Elettra Lamborghini finisce in clinica - : Serena Granato La coach di "The Voice Of Italy", Elettra Lamborghini, si è sottoposta ad un trattamento-laser alla pelle, prima della finale del talent-show condotto da Simona Ventura Nella serata dello scorso 4 giugno, è stata trasmessa la puntata della finale di "The Voice of Italy", che ha decretato la vittoria di Carmen Pierri, la pupilla del coach campano Gigi D'Alessio. prima che si registrasse il "Grand Final" di "TVOI", la ...

The Voice 2019 - finale : Vince Carmen Pierri! : The Voice 2019: Simona Ventura è pronta a guidare tutti i finalisti al verdetto conclusivo. Non manchano le polemiche, che riguardano il televoto. La manche Finale è anche molto surreale, così come la premiazione. Scopriamo perché! The Voice 2019: La prima manche è piena di ritmo ed energia. Anche Arisa duetta con Carmen. Diablo canta “Relax” con Holly Johnson. L’allievo di Morgan sarà il primo eliminato! Finalmente il grande giorno è arrivato. ...

Ascolti Tv 4 giugno 2019 : la finale di The Voice non decolla : Ascolti Tv martedì 4 giugno 2019: la fiction Rai supera la finale di The Voice of Italy Ieri sera, martedì 4 giugno 2019, è andata in onda su Rai 2 la finale di The Voice of Italy. Il programma condotto da Simona Ventura, pur avendo registrato sempre degli ottimi risultati in termini di Ascolti Tv, […] L'articolo Ascolti Tv 4 giugno 2019: la finale di The Voice non decolla proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv : «The Voice» fermo al 10 - 8% - (neanche) la finale decolla : The Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe Voice of Italy 2019: la finaleThe ...

The Voice 2019 finale : Carmen canta La Notte con Arisa (VIDEO) : The Voice 2019: Carmen canta La Notte con Arisa nella fase a duetti della finale (VIDEO)Siamo arrivati ormai all’ultimo giro di boa per quanto riguarda questa edizione di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno nelle vesti di coach. Carmen.Clicca qui per guardare le migliori esibizioni della finale di The VoiceLa seconda esibizione della finale vede schierata il talento ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 giugno 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

The Voice 2019 : il vincitore è Carmen Pierri. Il racconto della finale : The Voice of Italy 2019, la finale: vince Carmen Pierri, trionfo del Team Gigi D’Alessio La vincitrice di The Voice of Italy 2019 è Carmen Pierri. La cantante ha vinto la concorrenza degli altri tre finalisti, Diablo (Team Morgan), Miriam Ayaba (Team Elettra Lamborghini) e Brenda Carolina Lawrence (Team Gué Pequeno). Con la vittoria in tasca si aggiudica un […] L'articolo The Voice 2019: il vincitore è Carmen Pierri. Il racconto ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 maggio 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

The Voice of Italy 2019 - diretta della finale : [live_placement] The Voice of Italy 2019 è il talent show condotto da Simona Ventura, con Morgan, Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni martedì in prima serata.The Voice of Italy 2019: le anticipazioni della finaleprosegui la letturaThe Voice of Italy 2019, diretta della finale pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2019 22:55.

The Voice - la finale : Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai : Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The Voice. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria finale, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante. Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma ...

THE VOICE 2019 - finale/ Vincitore - ospiti e diretta : Frankie e Diablo - che modernità! : The VOICE of Italy 2019, la FINALE: diretta e Vincitore 4 giugno. Miriam Ayaba, Diablo, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri si contendono la vittoria.

The Voice of Italy 2019 - la diretta della finale : [live_placement] The Voice of Italy 2019 è il talent show condotto da Simona Ventura, con Morgan, Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni martedì in prima serata.The Voice of Italy 2019: le anticipazioni della finaleprosegui la letturaThe Voice of Italy 2019, la diretta della finale pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2019 21:55.