La difesa dell' arte fa 50 anni | Il Perugino preso ai narcos

Conclusa “Joint Stars 2019” : l’esercitazione annuale più importante della difesa : È terminata, dopo 21 giorni di intense attività, l’esercitazione annuale più importante organizzata e gestita dello Stato Maggiore Difesa denominata “Joint Stars 2019”. Un velivolo P-72A insieme ad equipaggi di volo, manutentori e personale logistico del 41° Stormo di Sigonella si sono rischierati dal 10 al 31 maggio presso l’Aeroporto Militare di Decimomannu, in provincia di Cagliari. Gli equipaggi hanno effettuato numerose missioni complesse, ...

Il Ministro della difesa visita la Scuola Sottufficiali dell’Esercito : Il Ministro della Difesa ha visitato lo scorso 29 maggio la Scuola Sottufficiali dell’Esercito. Dopo la resa degli onori da

Cernie - gamberi e alghe per stanare droni e sottomarini nemici : il progetto della difesa USA : La Difesa americana vuole usare Cernie, gamberi, alghe e altri animali marini come sensori viventi per intercettare sottomarini e droni subacquei nemici. Dall'analisi delle variazioni del comportamento animale al passaggio di questi mezzi, si potrebbero ottenere "segnali" della presenza delle minacce. Già finanziati 45 milioni di dollari.

La strana coppia per la difesa dell’ambiente : Greta e Schwarzy : Sui social è stato subito definito il Dream Team. Poteva essere altrimenti ritrovandosi in squadra Terminator in persona con tutti i muscoli compresi? Magari non servono proprio quei muscoli per combattere il cambiamento climatico, ma Arnold Schwarzenegger ha già dimostrato in passato animo ambientalista e ora lo condivide con Greta Thunberg, l’attivista sedicenne svedese che ha lanciato i venerdì per il clima. «Saluti da Vienna» dice la ...

Dario - scagionato dopo la rissa di Cadice : "Siamo intervenuti per difendere delle ragazze. Il mio pugno? Anche per il giudice è legittima difesa" : “Il pugno del filmato è il primo della mia vita, l’unico. Pensi che il giudice - non io, ma il giudice - mi ha scagionato perché dice che la mia è stata legittima difesa. Più di così...”. A parlare è Dario Bordoni, 25 anni, uno dei quattro italiani coinvolti nella rissa di Cadice.Dario è stato scagionato dalla giustizia spagnola che ha dato ragione alla sua versione: ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti dodicesima tappa : Benedetti - la gioia dell’eterno gregario. Astana e Movistar all’arrembaggio. Super difesa di Nibali : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha incoronato il gregario di una vita, Cesare Benedetti, uno dei venticinque componenti della fuga che ha caratterizzato la frazione odierna; esulta anche Jan Polanc, che strappa la maglia rosa al compagno di squadra Valerio Conti. Il Montoso ha iniziato a far capire le condizioni e le intenzioni dei big deputati alla conquista della classifica generale. Tra attacchi, difese e giochi di squadra, ...

Expo - la difesa del sindaco Sala : “Ipotesi dell’accusa costellata da errori. Non si può condannare a prescindere” : Non esiste alcun elemento che possa portare a sostenere che Giuseppe Sala, l’allora ad di Expo, “ha concorso in maniera attiva e ha deciso in maniera solitaria e quindi retrodatato quei verbali direi in maniera inutile”. È uno dei passaggi conclusivi dell’arringa dell’avvocato Salvatore Scuto, difensore assieme al collega Stefano Nespor, dell’attuale sindaco di Milano imputato per falso ideologico e materiale nel processo con ...

Uranio impoverito - la ministra della difesa : “Presto una legge per tutelare i militari” : La ministra della difesa Elisabetta Trenta: "Non sarà più il militare a dover dimostrare che si sia ammalato al servizio del Paese, ma sarà la difesa a dover dimostrare che la malattia non sia collegata al servizio reso".Continua a leggere

Papa Francesco in difesa della biodiversità : “ogni creatura ha una funzione - nessuna è superflua” : Il pontefice ha voluto esprime la vicinanza della chiesa alla tutela della biodiversità, lo ha fatto tramite un tweet. “Ogni creatura ha una funzione, nessuna è superflua. Tutto l’universo è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi: suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio.#Biodiversity #LaudatoSi‘”. Si legge nel tweet diffuso oggi da Papa Francesco in occasione della Giornata ...

Cesare Battisti - respinta la richiesta della difesa : ergastolo confermato per l'ex terrorista : La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex militante dei Pac condannato per quattro omicidi e arrestato dopo una lunga latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. La Corte ha stabilito anche che la pena nel suo caso non è ostativa alla richiesta di benefici.Continua a leggere

Alice De Andrè contro il Gf in difesa della sorella Francesca : Anche ieri sera Francesca De Andrè è stata al centro del gossip dentro la casa del “Grande Fratello”. Francesca De André è stata lasciata in diretta tv dall’ ex fidanzato Giorgio Tambellini e anche ieri sera ha avuto un duro confronto con Cristiano Malgioglio. Il comportamento tenuto con Francesca però non è piaciuto alla sorella Alice che è intervenuta sul caso con un duro post contro il reality. Alice ha aggiunto una lunga didascalia a una ...

I carabinieri e il ministero della difesa si costituiranno parte civile nell’inchiesta sui presunti depistaggi nel caso Cucchi : L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza per costituirsi parte civile nell’inchiesta sui presunti depistaggi per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009 pochi giorni dopo che era stato arrestato per spaccio di droga. Oltre a

Lourdes - il ballo scatenato della ministra della difesa Trenta con un militare : le immagini : La ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, ha guidato la cerimonia inaugurale del 61esimo Pellegrinaggio militare Internazionale a Lourdes. A un certo punto, Trenta si è lasciata andare in un ballo con un militare. Nella sala, qualche minuto più tardi, c’è stato anche un trenino degli allievi. Video Facebook L'articolo Lourdes, il ballo scatenato della ministra della Difesa Trenta con un militare: le immagini proviene da Il Fatto ...