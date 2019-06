La Commissione europea bacchetta l' Italia | Violate le regole sul debito | al via la

La Commissione europea ha chiesto una procedura d’infrazione contro l’Italia : Per la seconda volta in pochi mesi, dopo che le stime della legge di bilancio si sono mostrate lontane dalla realtà

Perché la Commissione europea potrebbe sanzionare l’Italia : Il 5 giugno la Commissione europea potrebbe avviare dei procedimenti disciplinari contro l’Italia per l’incapacità del paese di ridurre il debito pubblico. Come funziona la procedura e Perché potrebbe essere applicata? Leggi

La risposta del governo alla lettera della Commissione Europea : È stata inviata ieri sera, dopo che una bozza in cui si parlava di flat tax e di tagli al welfare aveva portato a nuovi malumori tra Lega e M5S

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la lettera alla Commissione europea : Prima le anticipazioni, poi le smentite e infine il giallo. Ora il ministro dell’Economia, Giovanni Tria ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta ai rilievi sollevati sul debito. Le missiva, di 4 pagine indirizzata al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, è accompagnata da un do...

Conti pubblici - la lettera di risposta di Tria alla Commissione europea : “Tagli a politiche welfare 2020-2022” : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”: secondo l’AdnKronos è un passaggio della lettera che il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sul punto di inviare alla Commissione europea in risposta al richiamo ricevuto da Roma mercoledì. “Inoltre siamo ...

Unione europea - braccio di ferro Merkel-Macron su presidente della Commissione. E spuntano Barnier e la Vestager : La spartizione del bottino di guerra dopo la sfida europea con i partiti sovranisti è iniziato. E come previsto, dato che il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista avranno bisogno dell’appoggio dei Liberali per ottenere la maggioranza sia in Parlamento che in Consiglio, il primo punto di scontro è la nomina del prossimo presidente della Commissione europea. Una battaglia, quella sulle nomine delle alte cariche a Bruxelles ...

Presidente Commissione europea 2019 : chi sono i papabili e iter : Presidente Commissione Europea 2019: chi sono i papabili e iter Le elezioni europee 2019 sono giunte al termine, adesso tocca alla formazione del Parlamento europeo, al gioco delle coalizioni, alla ricerca di una maggioranza assoluta, per la quale i raggruppamenti sono condizione fondamentale di sussistenza. I risultati delle europee parlano chiaro: il quadro generale – quindi livello locale/nazionale a parte – non vede un’avanzata dei ...

Chi sono i candidati alla presidenza della Commissione Europea : Cioè quelli che vorrebbero prendere il posto di Jean-Claude Juncker: i favoriti sono soprattutto due

La Commissione europea ha multato Barclays - Royal Bank of Scotland - Citigroup - JPMorgan e MUFG per aver fatto cartello nel mercato valutario : La Commissione Europea ha multato le banche Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan e MUFG Bank per un totale di 1,07 miliardi di euro per aver partecipato a due cartelli sul mercato delle transazioni in valuta estera, in operazioni che

Live : Il dibattito dei candidati alla presidenza della Commissione europea : Chi sarà il prossimo presidente della commissione europea? Seguici dal vivo Mercoledì 15 maggio alle 21.00 CEST, mentre i candidati alla presidenza della commissione europea partecipano a un dibattito sull’Eurovisione, ospitato al Parlamento europeo a Bruxelles. I candidati che prendono parte al dibattito sono: Nico CUÉ, Sinistra europea (EL) Ska KELLER, european Green Party (EGP) Jan ZAHRADIL, Alleanza dei Conservatori e Riformisti in ...

Elezioni europee 2019 : nomine Commissione europea - i nomi dei papabili : Elezioni europee 2019: nomine Commissione Europea, i nomi dei papabili Qualunque sia il risultato del prossimo voto per l’Europarlamento è certamente giunta al termine l’esperienza di Jean Claude Juncker a capo della Commissione Europea. Chi potrebbe sostituirlo? Elezioni europee 2019: Michel Barnier in pole per la Commissione Secondo diversi organi di stampa, a prendere il posto del lussemburghese sarà di certo Michel Barnier; ...

La Commissione europea ha multato per 200 milioni di euro la multinazionale della birra AB InBev per abuso di posizione dominante : La Commissione europea ha multato la multinazionale belga-brasiliana AB InBev, la più grande società di produzione di birra al mondo, per 200 milioni di euro per aver ostacolato tra il 2009 e il 2016 le importazioni della birra di loro produzione

La Commissione europea approva Palynziq® (pegvaliase per via iniettiva) per il trattamento della Fenilchetonuria (PKU) in pazienti di età pari o superiore ai 16 Anni : BioMarin Pharmaceutical Inc. (Nasdaq:BMRN) ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di pegvaliase per via iniettiva ad un dosaggio fino a 60 mg una volta al giorno, per ridurre la concentrazione ematica di fenilalanina (Phe) in pazienti affetti da Fenilchetonuria (PKU), di età pari o superiore a 16 Anni, che non hanno un adeguato controllo della fenilalanina (Phe) nel sangue (livelli di ...