La piccola urla in casa! lL matrigna le brucia il viso con la benzina per punizione

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Comeper la figliastra di 5 anni che aveva “to”, ha deciso di darle fuoco. Dalia Jimenez, 20enne, è stata arrestata dalla polizia di Dallas, negli Stati Uniti, lo scorso 13 maggio. Lei stessa ha chiamato gli agenti dicendo che la bambina era rimasta ferita durante un incidente domestico “mentre accendeva una candela”. Ma gli investigatori hanno immediatamente riscontrato delle incongruenze nella sua storia, portando a confessare: sarebbe stata lei, intenzionalmente, a versare del liquido infiammabile sulla faccia della sua figliastra per poi darle fuoco con un accendino. È stata una conversazione lunga circa un'ora, ma alla fine di quella conversazione mi ha confessato che lo aveva fatto perché la bambina avevato in precedenza in casa” ha spiegato il detective Greg Parker. "Le ustioni si estendevano su entrambi i lati delle sue guance e in parte sulla mascella, c’erano anche piccoleture sulla sua spalla" ha aggiunto l’investigatore, precisando che laè rimasta al Parkland Memorial Hospital di Dallas per due giorni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...