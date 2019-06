Koji Igarashi avrebbe realizzato un nuovo Castlevania se Konami glielo avesse chiesto

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dopo anni, siamo finalmente nel mese di lancio di Bloodstained: Ritual of the Night. Questo grandeMetroidvania ("Igavania") proviene dal veterano del settore. Gematsu ha recentemente intervistatosul gioco e nella la discussione è sorto il tema di. Lo sviluppatore detto chefatto unasefosse venuta a chiederè stato naturalmente il custode della seriepressoper diversi anni, a cominciare da Symphony of the Night su PlayStation e Sega Saturn. E come i fan sapranno, ci sono ancora alcune storie nella cronologia didiche non hanno mai avuto luogo in un vero gioco.ha intenzione di esplorare proprio quelle storie:"Ci sono due episodi che non abbiamo mai completato. Quindi mi piacerebbe finire quelli. In: Aria of Sorrow, abbiamo ...

