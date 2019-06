Karate | Premier League Shanghai 2019 | i convocati dell’Italia per l’appuntamento cinese

Karate - Premier League Rabat 2019 : l’Italia torna dal Marocco con un oro e un bronzo - e diverse delusioni : L’Italia torna dalla tappa di Rabat (Marocco) della Premier League 2019 di Karate con due sole medaglie e alcune delusioni. I nostri rappresentanti, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con la squadra di kata donne e il bronzo con Angelo Crescenzo nel kumite uomini -60kg. Un bottino insolitamente magro per gli atleti italiani che, sin dalle qualificazioni, non hanno messo in mostra la loro migliore versione. Iniziamo con le ...

Karate - Premier League Rabat 2019 : azzurre in finale nel kata a squadre! Mattia Busato lotterà per il terzo posto : L’Italia brilla nel kata nella seconda giornata di gare a Rabat (Marocco), dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Premier League di Karate. Le protagoniste odierne sono Michela Pezzetti, Carola Casale e Terryana D’Onofrio che volano in finale nel kata a squadre. Il terzetto azzurro, reduce dalla medaglia d’argento agli Europei di Guadalajara, ha rispettato il pronostico in questa gara, vincendo la propria pool con il punteggio di ...

Karate - Premier League Rabat 2019 : Viviana Bottaro e Angelo Crescenzo si giocheranno il terzo posto - Luigi Busà eliminato al terzo turno : Prima giornata di gare a Rabat (Marocco) per la terza tappa stagionale della Premier League di Karate. L’Italia ottiene due finali per il terzo posto, di cui la prima è stata conquistata da Viviana Bottaro, che per l’ennesima volta si conferma ai vertici nel kata. La 31enne ligure, dopo aver vinto i primi due turni, ha chiuso al secondo posto nel terzo, realizzando il punteggio di 24.66 contro il 26.12 della grande rivale, la spagnola Sandra ...

Karate - ritorna il circuito Premier League : azzurri in partenza per il Marocco dove si terrà la terza tappa : Dopo Parigi e Dubai, il circuito Premier League di Karate si sposta a Rabat per la terza tappa della stagione ritorna il Karate internazionale e il circuito Premier League. Dopo la pausa per gli Europei di Guadalajara che ha visto brillare l’Italia con 1 oro, 3 argenti e 4 bronzi, gli azzurri partono oggi alla volta di Rabat, in Marocco per la terza tappa dell’anno dopo Parigi e Dubai, al via venerdì e chiusura domenica 21. A ...