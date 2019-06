Kamp Koral | Nickelodeon annuncia il prequel di Spongebob

blogo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'universo dida tempo si era espanso oltre la serie tv in onda da 20 anni. I due film già usciti al cinema (a cui se ne aggiungerà un terzo) avevano dimostrato la forza del mondo creato da Stephen Hillenburg anche sul grande schermo. Un mondo che ora si espande anche temporalmente:ha infatti ordinato una stagione da tredici episodi di(titolo provvisorio),di.L'ordine cade proprio nell'anno del ventesimo anniversario dalla nascita del cartoon, diventato il più visto dai bambini e trasformatosi in un fenomeno pop che ha invaso tutti i Paesi in cui va in onda.si propone comedi, come detto, dal momento che racconterà le avventure del protagonista all'età di dieci anni quando, insieme ai suoi amici, passava le estati al campeggio estivo, appunto. ...

