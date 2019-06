Juventus-Chiesa | accordo raggiunto | nuovi dettagli | ingaggio da top player

Chiesa dice sì alla Juventus : resta da trattare con la Fiorentina : Gianluca di Marzio scrive che l’accordo tra Chiesa e la Juventus è stato già raggiunto. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Torino e ora non resta che trattare con il nuovo management della Fiorentina. Ma il sì del calciatore sicuramente mette la Juve in una posizione di forza. L’accordo prevede che al talento classe ’97 venga fatto un contratto per 5 anni a 10 milioni di euro lordi a stagione, 5 ...

Juventus - c’è il sì di Chiesa ma l’Inter prova a inserirsi : sarà duello con i nerazzurri per l’esterno della Fiorentina : La Juventus ha il gradimento di Federico Chiesa, ma l’Inter vorrebbe provare ad inserirsi: entrambe le società dovranno però accontentare le richieste economiche della Fiorentina Il mercato estivo non è ancora entrato nel vivo ma nella notte di ieri è arrivata la prima grande notizia: la Juventus ha bloccato Federico Chiesa. Il club bianconero si sarebbe già messo d’accordo con il giocatore, offrendogli un contratto da 5 ...

SARRI NUOVO ALLENATORE Juventus/ Londra prende tempo : Chiesa il primo regalo? : SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: pronto un triennale da 6 milioni di euro all'anno, si parla già dei giocatori che potrebbero seguirlo.

Calciomercato : Juventus e Inter si contendono Federico Chiesa : Federico Chiesa è il grande colpo di mercato, a contenderselo sono proprio Inter e Juventus.Chiesa ha altri pensieri, almeno per il momento. La Fiorentina ieri ha pubblicato un comunicato: «L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina, legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il calciatore simbolo per la squadra che si ...

Juventus - Sarri sempre più vicino : i sogni di mercato sarebbero Chiesa - Icardi e Pogba : Salvo clamorosi novità, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus, l’accordo sarebbe già stato raggiunto: mancherebbero solo alcuni dettagli e poi verrà ufficializzato. Secondo il Corriere dello Sport già domani l’ex Napoli sarà a Torino per firmare l’accordo che lo legherà ai bianconeri e lo porterà ad avere uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione....Continua a leggere

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Chiesa - la famiglia dice no all’estero : è derby Inter-Juventus : Federico Chiesa, quasi sicuramente, non resterà alla Fiorentina nella prossima stagione. La famiglia ha detto di no ad un futuro all’estero, sarà derby Inter-Juventus. L’accordo tra i Della Valle e il papà del calciatore, Enrico, prevedeva che a fine stagione il calciatore sarebbe stato libero di scegliere il proprio futuro. Ora, con il quasi certo cambio di proprietà, si dovrà per forza di cose attendere un nuovo incontro. La ...

Inter - Beppe Bergomi elogia Conte : “è l’uomo giusto per accorciare sulla Juventus. Mercato? Chiesa sarà…” : Beppe Bergomi elogia Antonio Conte, definendolo l’uomo giusto per ridurre il gap dalla Juventus: per quanto riguarda il mercato dell’Inter, ‘Lo Zio’ dà più probabile l’arrivo di Barella rispetto a quello di Chiesa Inizia ufficialmente l’era Conte sulla panchina dell’Inter e l’ex CT della Nazionale incassa subito gli elogi di una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi. ‘Lo Zio’ del ...

Juventus - mercato : seguiti Pogba - Milinkovic-Savic e Chiesa - in uscita Sandro (RUMORS) : La Juventus, che ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo, sta pianificando anche il nono con Fabio Paratici intenzionato a costruire una rosa ancora più forte. La prossima stagione però si punterà soprattutto alla Champions, Coppa che manca da oltre 20 anni a Torino e i tifosi vogliono vincerla più di qualsiasi cosa. ...Continua a leggere