Juventus | Boateng potrebbe essere un' occasione | il Bayern lo avrebbe scaricato

Dalla Germania - Boateng in uscita dal Bayern Monaco - ci sarebbe anche la Juventus : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza è pronta a lavorare notevolmente per rafforzare il settore difensivo, 'impoverito' dal ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e dal probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato Dalla Lazio). sarebbero vicini alla Juventus sia Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa, ma la dirigenza vuole ...

Calciomercato Juventus : Umtiti - Manolas e Boateng nella lista per la difesa (RUMORS) : Il nome più caldo per il Calciomercato della Juventus oggi è Samuel Umtiti. Il difensore centrale, secondo gli ultimi rumors, avrebbe detto sì ai bianconeri che in lui vedono il possibile sostituto di Barzagli, al passo di addio a fine stagione. Il francese tra i blaugrana ha perso il posto da titolare dopo qualche infortunio di troppo e a causa della crescita di Lenglet, diventato durante la stagione un pilastro della retroguardia della squadra ...

Juventus : movimenti importanti in difesa - si penserebbe a Boateng e Manolas : Nel mirino della Juventus che verrà c'è in particolare il reparto arretrato, quello che da circa otto anni è stato sinonimo di garanzia e vittorie in serie. In questo momento però, a causa di una serie di fattori, lo stesso sta vivendo un momento particolare. Alcuni elementi infatti hanno ormai raggiunto un'età avanzata e iniziano inevitabilmente a garantire minore affidabilità: è il caso di Andrea Barzagli, che dirà addio al calcio giocato a ...

Calciomercato Juventus - Boateng idea per la difesa : Calciomercato Juventus Boateng – Archiviata l’ “ottava meraviglia” in casa Juventus si pensa alla programmazione della prossima stagione. Lo scudetto, il numero 8 consecutivo, è stato messo in cassaforte e ora i bianconeri devono cercare di finire al meglio questa stagione per onorare la conquista del tricolore. Si partirà da San Siro, sabato sera, dove […] L'articolo Calciomercato Juventus, Boateng idea per la difesa proviene da ...

Calciomercato Juventus : torna di moda Boateng per la difesa - ma in pole c’è Manolas : Juventus pronta a rafforzare la difesa con un innesto di spessore che possa dare profondità al reparto bianconero Juventus intenzionata a mettere nuovamente mano al portafogli per rafforzare ulteriormente a rosa a disposizione del tecnico in vista della prossima stagione, Allegri o chicchessia. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare relativamente a quali potrebbero essere le mosse bianconere per l’estate. Qualità a centrocampo, ...