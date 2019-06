Juventus | Barzagli alimenta i sogni dei tifosi bianconeri | “Guardiola nuovo allenatore?

Mercato Juventus - nuovo colpo in difesa : arriva l’erede di Barzagli : Mercato Juventus – Senza ombra di dubbio, Demiral è stato uno dei difensori dal rendimento più alto nel girone di ritorno. Merih Demiral è ad un passo dalla Juventus. arrivato a gennaio al Sassuolo, il 21enne difensore centrale turco ha dimostrato tutto il suo valore e il club neroverde lo ha riscattato per 7 milioni di euro dall’Alanyaspor. Il calciatore non resterà, comunque, […] More

Allenatore Juventus - Barzagli sicuro : “L’hanno già scelto” : “E’ passato poco tempo dall’ultima partita della mia carriera, ho ancora impresse quelle emozioni. Ho raggiunto grandi successi, ci sono state anche delle piccole sconfitte dolorose, ma ho avuto una carriera ricca grazie alla fortuna di aver incontrato allenatori importanti“. Con queste parole Andrea Barzagli, difensore della Juve che ha detto basta col calcio giocato al termine dell’ultima stagione, ha ...

Juventus - Barzagli porta la sua maglia al JMuseum : Oggi, per Andrea Barzagli è stata una mattinata ricca di grandi emozioni. Il numero 15 juventino ha portato la sua maglia al JMuseum. Il nome del difensore è ormai legato indissolubilmente ai colori della Juventus e adesso un suo cimelio sarà nel tempio bianconero. All'interno del Museo, il difensore juventino ha ricevuto una bellissimo sorpresa: infatti anche Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini erano presenti all'evento e ...

Allenatore Juventus - la rivelazione di Barzagli : “ieri Paratici…” : IL RITIRO DI Barzagli – Sono giorni particolari in casa Juventus, il difensore Andrea Barzagli ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo una carriera che ha regalato grosse emozioni. Adesso è il momento di pensare al futuro, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ dove vengono affrontati vari argomenti. «È stata un’emozione forte. Avevo vissuto una settimana molto tranquilla, perché mi sentivo sereno. Secondo me ...

Juventus - alla festa di Barzagli era presente anche Pogba : Ieri sera la Juventus ha festeggiato il suo ottavo scudetto consecutivo davanti ai suoi tifosi. I Campioni d'Italia hanno vissuto una serata fantastica e celebrazioni per il titolo sono state davvero in grande stile. All'Allianz Stadium è andata in scena una premiazione molto suggestiva con un magnifico gioco di luci e fuochi d'artificio. Ieri è stata anche l'occasione di salutare Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri. Il pubblico ha tributato ...

Andrea Barzagli si ritira! Lacrime - abbracci e giro di campo : il saluto alla Juventus è emozionante [GALLERY] : In occasione di Juventus-Atalanta, Andrea Barzagli ha giocato l’ultima partita casalinga prima del suo ritiro: il difensore ha omaggiato il pubblico dello Stadium in un momento molto emozionante Ultima partita stagionale allo Stadium, ultima gara di Andrea Barzagli davanti al pubblico della Juventus. Il difensore italiano lascia i bianconeri dopo 8 anni, nei quali è arrivato in sordina, quasi come un rincalzo, e se ne va da campione con 8 ...

Pagelle Juventus Atalanta : eterno Barzagli - Mandzukic il migliore : Pagelle Atalanta – Primo tempo che si conclude sull’1 a 0 per i bergamaschi grazie al gol messo a segno al 33′ da Josip Ilicic. Il fantasista nerazzurro ha insaccato a porta sguarnita un’azione da corner con la palla che è passata davanti a tutta la porta bianconera ed è stata messa dentro sul secondo […] More

Juventus - la curva saluta Allegri e Barzagli. Applausi per Buffon e striscione per De Rossi [FOTO] : 1/9 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Juventus Atalanta formazioni ufficiali - Barzagli titolare : out Mandzukic : Juventus Atalanta formazioni ufficiali – Ultima partita in casa per Barzagli e Max Allegri che a fine stagione diranno addio alla Juventus. Il difensore dirà addio al calcio giocato mentre il tecnico toscano lascia la Juve dopo 5 anni di trofei e vittorie. Allegri per l’ultima in casa ( a cui seguirà la premiazione con […] More

Juventus : Barzagli atteso alla sua ultima gara a Torino : Il difensore della Juventus Andrea Barzagli, saluterà i bianconeri domenica sera nella sfida contro l’Atalanta e chiuderà con il calcio giocatoJuventus / Barzagli – Mancano 5 giorni a quella che sarà la festa scudetto della Juventus, che celebrerà la propria vittoria all’Allianz Stadium ospitando l’Atalanta, alla ricerca di punti per ottenere una storica qualificazione Champions. Tuttavia, la gara avrà anche un nuovo ...

Romero Juventus - subito in bianconero : ecco l’erede di Barzagli : Romero Juventus – Il difensore argentino Cristian Romero, classe 1998 potrebbe arrivare alla Juventus al termine di questa stagione. Fabio Paratici e lo staff bianconero, lo avrebbero individuato come possibile erede di Andrea Barzagli. Il centrale del Genoa ha disputato un campionato di tutto rispetto mettendosi in mostra agli occhi di grandi club quali Juventus, […] More

Juventus - festa a sorpresa per Barzagli organizzata da Dybala -VIDEO- : Juventus – festa in casa bianconera, per uno dei veterani della squadra. Ricorrenza importante, quest’oggi, in casa Juventus. Andrea Barzagli festeggia il suo 38° compleanno, venendo celebrato nel migliore dei modi dai suoi compagni. Sul profilo Instagram, Paulo Dybala ha mostrato la festa organizzata nello spogliatoio bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus, “Sky Sport” rivela: ecco 3 probabili sacrificati Juventus, ...

Juventus - festa a sorpresa alla Continassa per Andrea Barzagli (VIDEO) : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo quattro giorni di riposo. I Campioni d'Italia hanno così messo nel mirino la sfida contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà lo squalificato Federico Bernardeschi. Dunque in settimana, il tecnico livornese dovrà decidere con chi sostituire il numero 33 juventino. In attacco la certezza per la partita di domenica è Cristiano Ronaldo che al suo fianco ...