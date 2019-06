Juventus | accordo con Bentancur per il rinnovo | l’uruguaiano pronto a firmare fino al 2024

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - tutte le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - un difensore per il Lecce - i nomi per Lazio e Torino : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Chelsea pronto a liberarlo : accordo a un passo : Sarri nuovo allenatore Juventus. Il Chelsea è pronto a liberarlo e ha scelto Lampard come nuovo tecnico: l'accordo dunque è ormai ad un passo.

Calciomercato Juventus - ci sarebbe l'accordo con Sarri : possibile il ritorno di Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto ...

Juventus - secondo Snai Sarri avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri : In questi giorni le voci su un possibile allenatore della Juventus continuano a rincorrersi. Ogni giorno spunta un nome nuovo e un nuovo accordo. A metà settimana l'agenzia Agi ha dato per fatto un accordo tra i Campioni d'Italia e Pep Guardiola, mentre ieri sera è toccato alla Snai Sportnews rilanciare la notizia di un accordo tra i bianconeri e Maurizio Sarri. La Juve, ovviamente, non ha ancora comunicato nulla in modo ufficiale e ...

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Juventus - Guardiola e Paratici nello stesso hotel a Milano : c'è puzza di accordo : Sapere di Guardiola e Paratici ieri contemporaneamente nello stesso hotel milanese, nonché quartier generale del calciomercato juventino, ha suscitato l' entusiasmo generale dei tifosi che sperano nel colpaccio per la panchina dello Stadium. Il tecnico del City, nel capoluogo lombardo per 72 ore per

Juventus - indiscrezione Sky : il club avrebbe un accordo di massima con Milinkovic Savic : La Juventus è già all'opera per costruire la squadra del futuro indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, Fabio Paratici avrebbe raggiunto un accordo di massima con Sergej Milinkovic Savic. La Juve è sulle tracce del serbo da diverse stagioni e questa estate potrebbe affondare davvero il colpo per averlo. Perciò in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico i Campioni d'Italia pensano a ...

Calciomercato Juventus - accordo di massima con Milinkovic-Savic ma Lotito è un osso durissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato negli ultimi giorni l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, sta per iniziare un nuovo progetto con l’obiettivo di tentare l’assalto alla prossima Champions League. La prima situazione riguarda il sostituto in panchina ma la dirigenza lavora intensamente anche sul mercato della prossima stagione. Secondo ...

Milinkovic Savic-Juventus - arrivano conferme : c’è l’accordo : Milinkovic Savic-Juventus – Nelle ultime ore l’argomento “panchina” sembra avere la priorità ma Paratici dimostra ancora di continuare a lavorare sotto traccia per il mercato della nuova Juventus. Dopo l’acquisto di Aaron Ramsey a parametro zero, Paratici è intenzionato a costruire un centrocampo forte (con qualche sacrificio importante come Pjanic o Douglas Costa). Si è […] More

Icardi avrebbe già un accordo con la Juventus - ma l'affare con l'Inter non decollerebbe : In queste ore i tifosi della Juventus sono in attesa dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. La dirigenza juventina si confronterà con il tecnico livornese per delineare il futuro. Dal summit in programma mercoledì si capirà se la Juve confermerà oppure no Allegri. L'allenatore dal canto suo ha già espresso la sua volontà di restare a Torino, tanto che addirittura avrebbe intenzione di acquistare una casa vicino alla Mole. Se i ...

Juventus - ci sarebbe un principio di accordo con il Manchester United per Dybala : La prossima settimana, ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Nel summit che ci sarà la prossima settimana oltre a definire in maniera chiara il futuro di Massimiliano Allegri verrà fatto anche il punto sul mercato. Le parti stabiliranno come dovrà essere rinforzata la squadra e quali saranno invece i ...

Chiesa-Juventus - accordo col giocatore : sacrificato Douglas Costa : Chiesa-Juventus – La Juventus sta sondando il terreno, in anticipo, per la sessione di calciomercato che inizierà tra poco meno di un mese, anticipando la concorrenza sui pezzi migliori. Uno dei calciatori che potrebbe, presto, raggiungere Torino è senza dubbio Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina è cresciuto molto, dopo aver raggiunto la maturità è pronto […] More

«Ciao Juventus - Eriksen ha già un accordo con il Real Madrid» : MADRID, Spagna, - Il futuro di Christian Eriksen non sarà alla Juventus . Il fuoriclasse danese del Tottenham, secondo quanto raccolto da 'As', avrebbe già un accordo verbale con il Real Madrid : a ...