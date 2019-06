Jussie Smollett tagliato da Empire | non ci sarà nella sesta e ultima stagione

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Non c’è pace per: l’attore non prenderà parte con il resto del cast alladi, come noto, è al centro di un caso che definire ‘strano’ non rende abbastanza bene l’idea: dapprima l’attore ha raccontato di essere stato aggredito da due malintenzionati, motivati da odio razziale e omofobia; successivamente è emerso che i due principali indiziati del fatto sono entrambi afroamericani ma, soprattutto, non si esclude che siano anche stati pagati dastesso per inscenare tutto. Quidi i legali del 36enne attore hanno ribattuto che lui è estraneo ai fatti e vittima di una macchinazione. Intanto Lee Daniels, il co-creatore di, ha scritto a chiare lettere su Twitter che il personaggio dinon tornerà per l’e conclusivadella serie. @Variety @JoeOtterson This is ...

SerieTvserie : Jussie Smollett non tornerà in Empire, parola del creatore Lee Daniels - tvblogit : Jussie Smollett non tornerà in Empire, parola del creatore Lee Daniels - dituttounpop : #LeeDaniels, creatore di #Empire ha confermato che #JussieSmollett non tornerà nella sesta e ultima stagione della… -