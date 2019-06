Joao Felix | il Manchester City pronto a pagare la clausola da 120 milioni

Joao Felix – Aperto l’asse Benfica Napoli - non solo per l’attacco : Quest’ oggi Claudia Garcia giornalista di rai sport ha analizzato ai microfoni di radio Marte ciò che concerne il mercato iberico ed in particolar modo quello del Portogallo affermando che Joao Felix potrebbe rientrare nella lista di Giuntoli “Il Benfica vuole vendere Grimaldo, il Napoli Mario Rui e si potrebbe aprire uno spiraglio di trattativa tra i due club. Il prezzo di Grimaldo sembra davvero esoso in ...

Joao Felix e l’aneddoto sul primo incontro con Ronaldo : “Sembrava di essere su FIFA” : Con lui ha già iniziato a giocare, in nazionale, e fino a qualche mese fa era forte l’ipotesi che potesse farlo anche nel club. Ipotesi, comunque, ancora non del tutto chiusa. Joao Felix, portoghese come Cristiano Ronaldo, è un obiettivo della Juve, che per accaparrarselo deve però fare i conti con la richiesta del Benfica: 120 milioni. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, e soprattutto se sarà con CR7, il giovanissimo ...

Joao Felix-Juventus - dalla Spagna : bianconeri decisi a pagare la clausola : Joao FELIX JUVENTUS – Nuove indiscrezioni sul mercato bianconero. dalla Spagna sono certi che la Juventus fa sul serio per Joao Felix, addirittura secondo qualche giornale iberico la società bianconera avrebbe fatto firmare un precontratto al forte portoghese. Alcuni colleghi spagnoli, inoltre, sono sicuri che la scorsa settimana a Torino ci sarebbe stato un importante incontro tra il Ds […] More

Benfica - il presidente blinda Joao Felix e pensa ad alzare la clausola : Dopo la splendida stagione che ha disputato, 18 gol e 10 assist in 39 partite, Joao Felix è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato mondiale, tanto che sul gioiello 19enne del Benfica ci sono ...

Joao Felix-Juventus - nasce il nuovo attacco : ci sarà una doppia cessione : Joao FELIX JUVENTUS- Non solo indiscrezioni, ma arrivano chiare conferme. La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, attaccante del Benfica, classe 1999. Classe, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. Paratici avrebbe già avviato i contatti con il Benfica, ma soprattutto con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Un affare […] More

Benfica - Vieira fa muro : 'Joao Felix? Terremo i migliori'. E la clausola potrebbe salire : Joao Felix è un po' il nome del momento. Il Benfica è uscito dall'Europa League, ma il talento portoghese continua a stupire. Con la doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Maritimo, il ...

Joao Felix bloccato dal suo presidente : «Il Benfica non venderà nessuno» : LISBONA, Portogallo, - Negli occhi la splendida tripletta di Europa League contro l'Eintracht, nella testa la consapevolezza di avere a che fare con un giocatore di cui sentiremo parlare, e tanto, nei ...

Il presidente del Benfica : 'Joao Felix? Terremo i migliori'. Novità sulla clausola : LISBONA, Portogallo, - Chi vuole Joao Felix ? Praticamente chiunque. Il baby talento del calcio portoghese fa gola a tutti i top club europei: la Juventus è in prima fila così come le due di ...

Joao Felix-Juventus - rivoluzione bianconera : cifre e dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- La Juventus si prepara ad affondare il nuovo colpo offensivo in vista della prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto trapelato dalla stampa portoghese, Joao Felix sarebbe un chiaro obiettivo della nuova Juventus del futuro. Circa 100 milioni la valutazione del cartellino del giocatore fatta dal Benfica. La sensazione è che Paratici […] More

Juventus - Joao Felix - c'è la trattativa : scende in campo Mendes : ... un attrezzo che la Juventus avrebbe individuato in Jorge Mendes: il plenipotenziario agente, probabilmente il più potente e influente al mondo assieme a Mino Raiola, è in ottimi rapporti con i ...

Calciomercato Juventus - Joao Felix : Paratici al lavoro per battere City e United : Il Calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo anche per quanto riguarda la trattativa Joao Felix. Il talentino del Benfica è uno degli osservati speciali per rinforzare l’attacco del presente e del futuro ma dopo gli exploit delle ultime settimane il prezzo si sta alzando così come la concorrenza. Paratici si sta muovendo con una certa urgenza per anticipare tutti e provare a portare il giocatore a Torino. Calciomercato Juventus: ...

Portogallo - Joao Felix firma autografi : Cristiano Ronaldo gli ruba la scena. VIDEO : Il presente e il futuro. In Portogallo sperano che Joao Felix, la nuova stella del Benfica e del calcio lusitano, possa raccogliere un giorno l'eredità di Cristiano Ronaldo. L'addio al calcio dell'...

Mercato Juventus : ok Joao Felix - ma ecco la prima priorità! : Mercato Juventus- Come accennato in mattinata la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, trequartista attualmente in forza al Benfica. Circa 100 milioni la sua valutazione, cifra che la Juventus difficilmente deciderà di mettere sul piatto della bilancia in maniera immediata. Sul trequartista del Benfica restano vigili anche i maggiore club europei. […] More